कानों में बजती रहती है सीटी, इन घरेलू उपायों से पाएं छुटकारा : Kaan Me Seeti Bajne Ke Gharelu Upchar 

अक्सर कई बार व्यक्ति के कानों में सीटी (Tinnitus) बजने जैसा महसूस होता है। सीटी बजने की ये समस्या अधिकतर लोगों को परेशान करती है। कभी-कभार सीटी बजना सामान्य है, लेकिन ऐसा लगातार हो तो इसे ईएनटी स्पेशलिस्ट से जरूर दिखाएं। कान में सीटी बजने के कई कारण (Causes of Tinnitus) हो सकते हैं, जैसे उम्र संबंधित सुनाई ना देने की समस्या, कान में ब्लॉकेज होना, कानों में इंफेक्शन होना, सिर या गर्दन में चोट लगना, किसी दवा का सेवन करना आदि। कई लोगों में प्रॉपर इलाज से कानों में सीटी बजने की समस्या (kaan me seeti bajna ka ilaj) ठीक हो जाती है। जानते हैं इसके घरेलू उपाय।

कानों में सीटी बजने के घरेलू उपचार - Kaan Me Seeti Bajne Ke Gharelu Upchar In Hindi

लगातार तेज आवाज से कानों की नसों को नुकसान पुहंचने लगता है, जिससे सुनने की क्षमता कम होने के साथ ही टिनिटस (Tinnitus) हो सकता है।

नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट, रक्त वाहिकाओं (Blood vessels) को स्वस्थ बनाए रखना, मोटापा कम करना और ब्लड वेसल डिसऑर्डर को कम करने से टिनिटस को रोकने में मदद मिल सकती है।

यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एल्कोहल, कैफीन युक्त पेय पदार्थों, निकोटिन का सेवन करता हैं, तो इन आदतों को छोड़ दें। क्योंकि इससे कानों में ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, जो कानों में सीटी बजने की समस्या को बढ़ाते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

