कमरख (Star fruit or carambola) एक खट्टे-मीठे किस्म के फल होते हैं। यह फल गूदेदार, खुशबूदार और रसीले भी होते हैं। इन खट्टे और मीठे फलों का प्रयोग औषधि के लिए होता रहा है। कमरख के पत्तों का रस ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार है। इसका पेड़ 5 से 10 मीटर ऊँचा होता है तथा यह पेड़ काफी घना और सुंदर होता है। इसके पत्ते साल भर हरे रहते हैं। कमरख के फल 7.5 से 10 cm लंबे होते हैं। यह फल कच्चे रहने पर हरे दीखते हैं और पाक जाने पर पीले रंग के हो जाते हैं। यह तारे के आकार के होते हैं। इस लेख में कमरख के फायदे बताये गए हैं।

कमरख का सेवन है लाभदायक, जानिये 6 फायदे और 6 उपयोग के तरीके - Kamarakh Ke Fayde Aur Upyog In Hindi

कमरख के फायदे : Benefits of Kamarkh In Hindi

1. कैंसर रोधी क्षमता मौजूद होती है (Has anti-cancer potential)

एक आशाजनक शोध है कि कमरख कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। इस फल में मौजूद फाइबर शरीर में विषाक्तता (toxicity) के स्तर को कम करता है, जिससे आपको कैंसर होने का खतरा कम होता है।

2. एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण से भरपूर (Rich in anti-inflammatory properties)

इस फल में उच्च स्तर के एंटीऑक्सिडेंट इसे एक अच्छा एंटी-इंफ्लेमेटरी बनाते हैं जो सोरायसिस (Psoriasis) और जिल्द की सूजन (swelling) के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है।

3. वजन घटाने को बढ़ावा देता है (Promotes weight loss)

कमरख में उच्च फाइबर आपके मेटाबोलिज्म को बढ़ावा देने और आपको वजन कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, क्योंकि इसकी प्रत्येक सर्विंग में कैलोरी कम होती है, आप वजन बढ़ाने की चिंता किए बिना एक स्वादिष्ट नाश्ते के रूप में कमरख का आनंद ले सकते हैं।

4. इम्युनिटी बढ़ाने की क्षमता बढाए (Increase immunity boosting ability)

कमरख आपको विटामिन C को बढ़ावा देता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सफेद रक्त कोशिकाओं (white blood cells) के सही स्तर का उत्पादन करेगा।

5. बेहतर श्वसन स्वास्थ्य (Better respiratory health)

इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी क्षमता के कारण, यह फल आपके गले में खराश को शांत करने में मदद कर सकता है। इसका रस बलगम और कफ को काटता है, जिससे यह श्वसन संक्रमण (respiratory infection) के इलाज और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है।

6. हृदय स्वास्थ्य में सुधार (Improve heart health)

कमरख में उच्च मात्रा में सोडियम (Sodium) और पोटेशियम (Potassium) हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स (electrolytes) के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उचित ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद मिलती है। यह एक नियमित दिल की धड़कन और स्वस्थ रक्त प्रवाह (blood flow) भी सुनिश्चित करता है।

कमरख के उपयोग : Uses of Kamarkh In Hindi

1. कमरख का जूस बनाकर पीया जा सकता है।

2. इस फल को काटकर ऐसे ही खा सकते हैं।

3. कमरख का उपयोग सूप के रूप में भी किया जा सकता है।

4. कमरख का सेवन फ्रूट सलाद के रूप में किया जा सकता है।

5. कमरख की सब्जी भी बनाई जा सकती है।

6. इस फल को सुखाकर, इसका चूर्ण भी बना सकते है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

