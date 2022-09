सलाद खाने के सही समय को लेकर हमेशा से बहस होती रही है। दुनिया भर में लोग सलाद खाना पसंद करते हैं लेकिन अलग-अलग संस्कृतियों में सलाद खाने के सही समय के बारे में अलग-अलग मान्यताएं हैं। जहां कुछ देशों में लोग सलाद के साथ भोजन शुरू करना पसंद करते हैं, वहीं कई अन्य संस्कृतियों में मुख्य भोजन के बाद सलाद का आनंद लेना इसके सेवन का सही समय माना जाता है। यह लेख खाने से पहले सलाद खाने का सुझाव देता है।

खाने से पहले सलाद का करें सेवन, जानिए फायदे - Khane Se Pehle Salad Khane Ke Fayde In Hindi

आयुर्वेद गर्म और पका हुआ सलाद खाने की सलाह देता है। यह माना जाता है कि कच्चा सलाद ठंडा और खुरदरा होता है, इसलिए इसे पचाना मुश्किल होता है। यह भी सुझाव देता है कि सलाद को ताजा बनाया और खाया जाना चाहिए क्योंकि यदि आप उन्हें अधिक समय तक रखते हैं तो सामग्री प्राण या जीवन शक्ति खो देती है। बचे हुए सलाद या जो घंटों तक काट कर छोड़ दिए जाते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अमा या पाचन टॉक्सिन्स का कारण बनता है।

भोजन से पहले सलाद खाना है फायदेमंद (It is beneficial to eat salad before meals)

अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि चूंकि सलाद में रौगे होते हैं जो प्रकृति में बहुत भरने वाले होते हैं, इसलिए इसे भोजन के पहले कोर्स के रूप में लिया जाना चाहिए। अमेरिका में लोग आमतौर पर सलाद के साथ औपचारिक भोजन शुरू करते हैं, उसके बाद क्षुधावर्धक, मुख्य पाठ्यक्रम और फिर मिठाई। वहां के विशेषज्ञों का मानना है कि सलाद के साथ शुरुआत करने से ज्यादा खाने से बचा जा सकता है। भोजन से पहले सलाद खाने से हमारी कैलोरी की मात्रा कम हो सकती है। सलाद खाने के बाद पेट को संतुष्टि का एहसास होता है, इसलिए ज्यादा खाने से बचना चाहिए। जो लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे भोजन की शुरुआत में सलाद खाने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह पेट को कम कैलोरी वाले सलाद से भर देगा।

भारत में, आयुर्वेद पाचन में सुधार के लिए मुख्य पाठ्यक्रम से पहले सलाद खाने को प्रोत्साहित करता है। यह प्राचीन परंपरा पाचन तंत्र को अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयुर्वेद का मानना है कि सलाद को गर्म खाने से पहले खाया जा सकता है क्योंकि कच्चे खाद्य पदार्थ पचने में आसान नहीं होते हैं और उन्हें पके हुए भोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद मुख्य भोजन से कम से कम 20 मिनट पहले कच्चा सलाद खाने की सलाह देता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

