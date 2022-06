आइस पैक कैसे काम करता है, जानें इसके फायदे- Ice Pack kaishe kaam karta hai, jane iske fayde

Know Benefits of Ice Pack: गर्मियों में आइस का खूब इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी जब हम आइस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आइसक्रीम, बर्फ का गोला या फिर इससे जुड़ी सेवन करने वाली अन्य चीजों का ख्याल आता है। लेकिन, यही बर्फ आपकी सेहत से जुड़ी कई सारी परेशानियों को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है। दर्द के साथ ही सूजन को भी दूर करने में बर्फ काम आता है। साथ ही दांतों में दर्द को भी इसके जरिए कम किया जा सकता है।

आइस पैक कैसे काम करता है, जानें इसके फायदे

सूजन को कम करे बर्फ (ice to reduce swelling)

शरीर में कई जगहों पर आई सूजन को कम करने में बर्फ काम आ सकता है। खासकर गर्दन या मांसपेशियों में आई सूजन को बर्फ की सिकाई से राहत पाया जा सकता है। इसके साथ ही दर्द भी कम हो सकता है। ठंडा तापमान तंत्रिकाओं पर एक सुन्न प्रभाव डालता है जिसके चलते सूजन कम होता है। सूजन को कम करने के लिए एक कपड़े में चार-पांच बर्फ के टुकड़े को डालकर सिकाई करें इससे जल्द आराम मिल जाएगा।

दर्द से मिलेगा आराम (get relief from pain)

कई बार जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो मांसपेशियों में ऐंठन या फिर दर्द की समस्या हो जाती है। ऐसे में उस जगह पर आइस पैक लगाने से दर्द के साथ ही सूजन कम हो सकता है। टीकाकरण के कारण सूजन और दर्द से आइस पैक के जरिए छुटकारा पा सकते हैं।

पाइल्स के इलाज में बर्फ के फायदे (Benefits of ice in the treatment of piles)

पाइल्स की समस्या में गुदा में दर्द और जलन की समस्या रहती है। ऐसे में सूजन के साथ ही दर्द को कम करने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक साफ कपड़े में बर्फ के टुकड़ों को लपेट ले और प्रभावित जगह पर लगाएं। कम से कम 10 मिनट तक करने से दर्द दूर हो सकता है।

दांत दर्द में बर्फ की सिकाई (ice for toothache)

दांत दर्द की समस्या में आपको बर्फ राहत दिला सकता है। जहां दर्द हो रहा है वहां पर आइस क्यूब लगाने से कुछ देर के लिए नसों और मसूड़ों को ये निष्क्रिय कर देता है जिसके चलते आपको दर्द से राहत मिल सकता है। इसके लिए एक कपड़े में आइस क्यूब को लपेट लें और अपने गाल पर कुछ मिनटों के लिए रख लें। सीधे दांत पर भी बर्फ रख सकते हैं। लेकिन, कपड़े में बांध कर सिकाई करेंगे तो ज्यादा असुविधा नहीं होगी।

डार्क सर्कल और आंखों की सूजन को दूर करे (Ice to remove dark circles and swelling of eyes)

डार्क सर्कल्स और आंखों की सूजन को कम करने के लिए बर्फ अच्छा असर दिखा सकता है। ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर त्वचा में कसावट रखते हुए कालेपन को कम करने में मदद करता है। साथ ही त्वचा को मॉइस्चराइज कर डलनेस भी दूर करता है। इसके लिए बर्फ के पानी में लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें मिला लें और कॉटन की मदद से काले घेरों पर लगाए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

