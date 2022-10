कोकम (Kokum), एक छोटा चेरी जैसा गर्मियों का फल है, जो लाल रंग का होता है और पकने पर बैंगनी रंग का हो जाता है। यह व्यापक रूप से भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है। कोकम के कई स्वास्थ्य लाभ हैं क्योंकि यह एंटीऑक्सिडेंट, आवश्यक पोषक तत्वों, विटामिन और शरीर के लिए आवश्यक मिनरल से भरपूर है। इसके बीजों से कोकम का तेल और बटर भी निकाला जाता है और अक्सर इसका इस्तेमाल चॉकलेट और मिठाई बनाने में किया जाता है। यह त्वचा और बालों के कई सौंदर्य उत्पादों में भी पाया जाता है। यह लेख कोकम के 7 फायदे बताने जा रहा है।

कोकुम के 7 फायदे - Kokum Ke Fayde In Hindi

1. एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर (Rich in anti-inflammatory properties)

कोकम में जबरदस्त एंटी-इंफ्लेमेटरी शक्तियां हैं। यह घावों, एलर्जी से प्रेरित चकत्ते, और सूजन वाली त्वचा को शांत करने के लिए जलन पर लगाया जा सकता है। इसमें एंटी एलर्जिक गुण भी होते हैं। यह शरीर के पीएच स्तर को प्रभावी ढंग से कम करके हिस्टामाइन के गठन को रोकता है।

2. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर (Rich in antioxidants)

गार्सिनॉल (Garcinol) एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसे कोकम से प्राप्त किया जाता है। यह प्रकृति में कैंसर रोधी और कोशिका पुनर्जनन में सहायक होने के लिए जाना जाता है। यह मुक्त कणों को परिमार्जन करता है और कार्सिनोजेनेसिस (carcinogenesis) से बचाता है।

3. एसिडिटी का करे उपाय (Remedy for acidity)

कोकम एसिडिटी के लिए सदियों पुराना घरेलू उपाय है। सूखे कोकम को शर्बत या जूस के रूप में सेवन करने से एसिडिटी को कम करने में मदद मिल सकती है। एसिडिटी दूर करने के लिए स्वादिष्ट कोकम शर्बत बनाने के लिए सूखे कोकम में बस चीनी, नमक और ठंडा पानी मिलाएं।

4. पाचन में सुधार करे (Improves Digestion)

कोकम पाचन में सहायता करते हुए शरीर में सहायक आंत बैक्टीरिया की रक्षा करता है। यह प्रकृति में एंटी-बैक्टीरियल है और कुछ बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभावों का प्रतिकार करता है जो अपच, पेचिश, कब्ज, अल्सर, सूजन, मतली और पेट फूलने का कारण बनते हैं। ऐसी सभी गैस्ट्रिक बीमारियों के लिए कोकम एक प्राकृतिक उपचार है।

5. पोषक तत्वों से भरपूर (Rich in nutrients)

कोकम में विटामिन A, विटामिन B3, विटामिन C, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और जिंक जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। यह शरीर को बहुत आवश्यक आहार फाइबर भी प्रदान करता है जो कम कोलेस्ट्रॉल में मदद करता है, आंत्र स्वास्थ्य में सुधार करता है और वजन घटाने में सहायता करता है। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराकर ऐसा करता है। यह आपको अधिक खाने और वजन बढ़ाने से बचने में मदद करता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि यह मतली, उल्टी और शरीर को ठंडा करने में मदद करता है।

6. एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर (Rich in anti-aging properties)

कोकम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इसके प्राकृतिक एंटी-एजिंग गुण प्रदान करते हैं। यह कोशिकाओं की मरम्मत और पुन: उत्पन्न करके आपके बालों और त्वचा को सुंदर बनाने में मदद करता है। आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में कोकम का उपयोग रूमेटोइड गठिया (rheumatoid arthritis) से राहत पाने से लेकर फटी एड़ी को ठीक करने तक बड़े पैमाने पर किया जाता है।

7. गर्मी से छुटकारा दिलाए (Get rid of the heat)

कोकम कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों (tropical regions) के लिए स्वदेशी है जहां सदियों से लोग इस फल का उपयोग गर्मी को दूर रखने के लिए करते हैं। इसे ठंडे शर्बत या जूस के रूप में सेवन करने से शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने में मदद मिलती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल असाधारण रूप से कठोर हो सकता है। कोकम जैसे फल आपके शरीर को हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखने के लिए एक प्राकृतिक कम कैलोरी वाला तरीका है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

