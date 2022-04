स्किन के लिए रामबाण है पुदीना, जानें फायदे- Skin ke liye Ramban hai Pudina, Jane Fayde

हम पुदीने को कई रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुदीने की चटनी, पुदीने का पराठा, नींबू पानी में पुदीना मिलाकर या फिर सब्जी बनाने में भी पुदीना की पत्तियों को डाला जाता है। इसके साथ ही पुदीना कई पारंपरिक दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली सबसे मशहूर जड़ी-बूटी में से एक है। पुदीना कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये चेहरे के लिए रामबाण है क्योंकि, स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को झट से खत्म करने में पुदीना काफी असरकारी है।

मुहांसे (Mint to get rid of acne)

पेट की गर्मी का असर चेहरे पर देखने को मिलता है। कई बार कुछ गलत खा लेने से या फिर हार्मोनल बदलाव के चलते चेहरे पर मुंहासे निकल जाते हैं। इन मुंहासों को खत्म करने और बेदाग स्किन पाने के लिए पुदीने का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा। इसके लिए पुदीने का पेस्ट तैयार कर उसमें गुलाब जल और बेसन मिक्स कर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर करीब 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। उसके बाद धो लें, मुहासों की समस्या से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ ही स्किन ऑइल फ्री रहेगी।

टोनर का काम करता है (Peppermint works as a toner)

पुदीन से नेचुरल टोनर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए पुदीने की पत्तियों को पानी में उबाल लें और फिर इसे छानकर पानी ठंडा होने के लिए रख दें। इस पानी का स्किन टोनर के रूप में किया जा सकता है। साथ ही किसी स्प्रे बॉटल में रख दें और इससे चेहरे पर स्प्रे करें।

पुदीना स्किन को करेगा एक्सफोलिएट (Mint will exfoliate the skin)

पुदीना स्क्रब की तरह काम करता है। इसके लिए पुदीने की पत्तियों का जूस निकाल लें और इसमें एक चम्मच ओटमील मिला लें। इसे चेहरे पर 10-15 मिनट के लिए लगाने के बाद अपनी स्किन को स्क्रब करें और चेहरा धो लें। इससे डेड स्किन से राहत मिलेगी।

ड्राइनेस स्किन (Mint will get rid of dry skin)

ड्राई स्किन से परेशान हैं तो एक बार पुदीने का इस्तेमाल कर के देखें, इसके गजब के फायदे होंगे। इसके लिए पुदीने की पत्तियों को पीसकर जूस निकाल लें और इसे चेहरे पर लगाएं इससे चेहरे की ड्राइनेस दूर होगी और साथ ही दाग-धब्बों से भी छुटकारा मिलेगा।

चेहरे पर एजिंग का असर दिखेगा कम (Mint will reduce the effect of aging on the face)

पुदीने का इस्तेमाल कर अपनी स्किन को सही पोषक तत्व दे सकते हैं। जिससे स्किन पर झुर्रियां और बारीक रेखाएं दिखना कम हो जाएंगी। साथ ही चेहरे पर एजिंग यानी उम्र के निशान नहीं दिखेंगे। पुदीना ऐंटिऑक्सिडेंट्स का भी बेहतरीन सोर्स है, जो फ्री रैडिकल डैमेज को कंट्रोल कर स्किन को जवां बनाए रखने में काफी मदद करती है।

