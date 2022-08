मुंह से दुर्गंध आना सबसे आम मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण खराब पाचन और मौखिक स्वच्छता की कमी है। हालांकि, आप आहार और जीवनशैली में बदलाव की मदद से सांसों की दुर्गंध को आसानी से रोक सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद में कई घरेलू उपचारों का उल्लेख है जो सांसों की दुर्गंध को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह लेख आपको मुंह की दुर्गन्ध दूर करने के 5 तरीके बताएगा।

मुंह की दुर्गन्ध से हैं परेशान? अपनाएं यह 5 तरीके - Muh Ki Durgandh Ke Liye Apanaye Yeh Tarike In Hindi

1. गर्म नमक के पानी से गरारे करें (gargle with warm salt water)

खारे पानी से गरारे करना सांसों की दुर्गंध को रोकने का एक प्राकृतिक तरीका है। प्रत्येक 8 औंस गर्म पानी में 1/4 से 1/2 चम्मच नमक का मिश्रण बनाएं। 30 सेकंड के लिए अपने मुंह के चारों ओर मिश्रण का एक घूंट घुमाएं, फिर इसे बाहर थूक दें। आवश्यकतानुसार दोहराएं।

2. लौंग चबाएं (chew cloves)

लौंग आपकी सांसों को तुरंत तरोताजा करने में मदद करती है और कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है। दिन में 2 से 3 बार कुछ लौंग चबाएं।

3. सेब का सिरका (Apple cider vinegar)

सेब के सिरके (ACV) के उपयोग से सांसों की दुर्गंध से तुरंत छुटकारा पाएं! एक गिलास पानी में ACV का एक बड़ा छींटा डालें और इसे अपने मुँह के चारों ओर घुमाएँ। 30 सेकंड के लिए गार्गल करें, फिर इसे थूक दें।

4. टी ट्री ऑयल (tea tree oil)

अपनी सांसों को तरोताजा करने के लिए टी टी ट्री के तेल का उपयोग करने के कुछ तरीके हैं जैसे कि, अपने टूथपेस्ट पर टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें लगाएं और अपने दांतों को ब्रश करें। आप टी ट्री ऑयल से ब्रश भी कर (यह टूथपेस्ट से ब्रश करने का विकल्प नहीं है) सकते हैं।

5. च्युइंग गम (chewing gum)

गम लार उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जो आपके मुंह से बदबूदार बैक्टीरिया और बचे हुए खाद्य कणों को साफ करने में मदद करता है।

सांसों की दुर्गंध से स्थायी रूप से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? - How can I permanently get rid of bad breath in hindi

सामान्यतया, सांसों की दुर्गंध को स्थायी रूप से समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छी दंत स्वच्छता दिनचर्या है। जिसमें शामिल है:-

- प्रत्येक भोजन के बाद अपने दाँत ब्रश करना

- अपने दांतों को दिन में कम से कम दो बार फ्लॉस करना

- नियमित जांच और सफाई के लिए हर छह महीने में अपने दंत चिकित्सक के पास जाना

- दिन में कम से कम एक बार किसी भी दंत चिकित्सा उपकरण (रिटेनर, एलाइनर, डेन्चर, आदि) की अच्छी तरह से सफाई करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

