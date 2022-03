नीम (Neem) का इस्तेमाल औषधि बनाने के लिए किया जाता है लेकिन नीम के अनेक घरेलू उपयोग और भी होते हैं। नीम एंटीबायोटिक (Anti-biotic) से समृद्ध है और ये तत्व बीमारियों को ठीक करने में प्रभावी हैं। रोजाना नीम का सेवन संक्रमण, घाव और फंगल इंफेक्शन (Fungal Infection) से भी बचाता है इसलिए रोजाना नीम के पत्ते खाएं या पानी पिएं। नीम इतना गुणकारी है कि इसके पेड़ के नीचे बैठने से भी शुद्ध हवा मिलती है। अगर नीम के पत्तों को उबाल कर कम मात्रा में पिया जाए तो यह कई तरह की बीमारियों से बचाने के साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। लेकिन बहुत कड़वा होने के कारण इसे पीना आसान नहीं है। नीम का पानी कई बीमारियों को पास नहीं फटकने देता है। आइये जानते है नीम का पानी पीने के अद्भुत फायदे (Advantages Of Neem Water)।

नीम का पानी पीने के फायदे : Neem Ka Pani Peene Ke Fayde In Hindi

1. इम्यून सिस्टम की मजबूती बढ़ाए (Increase the strength of the immune system)

ज्यादातर बीमारियां इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से होती हैं। नीम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है। अगर इसका नियमित इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के हर अंग की कार्य प्रणाली सही रहती है और जल्दी किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं होता।

2. चेहरे पर निखार (Good For Skin Glow)

चेहरे पर निखार के लिए रोजाना नीम के पानी से चेहरा धोएं। इसके अलावा, नीम फेस पैक भी चेहरे पर सबसे अच्छा माना जाता है। नीम फेस पैक लगाने से चेहरे की त्वचा जवां रहती है। नीम फेस पैक तैयार करने के लिए, नीम के पत्तों को अच्छी तरह से पीस लें और उनमें थोड़ा सा शहद मिला लें। फिर इस पैक को चेहरे पर लगाएं।

3. आंखों की रोशनी बढ़ता है (Increases eyesight)

नीम आंखों के लिए भी गुणकारी है। इसके नियमित सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर आंखों से पानी आता हो या दर्द रहता हो तो नीम के पानी का सेवन करने से राहत मिलती है।

4. दांतों और मसूड़ों के लिए लाभदायक (Beneficial for teeth and gums)

पहले लोग नीम के दातून का इस्तेमाल करते थे। नीम के दातून से मुंह धोने से दांत और मसूड़े हमेशा ठीक रहते थे। आजकल दातून का प्रचलन नहीं के बराबर रह गया है। लेकिन फिर भी अगर नीम का पानी रोज पिया जाए तो इससे दांत और मसूड़ों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती।

5. पेट के लिए (Good for stomach)

रोजाना नीम के पानी के सेवन से पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होतीं। नीम का पानी पेट के कीड़ों को मार देता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है। अगर रोज सुबह खाली पेट नीम का पाना पिया जाए तो गैस, बदहजमी और दूसरे रोग नहीं होते।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

