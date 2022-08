नींद ना आना (sleeplessness) एक जटिल समस्या होती है। यह आपके अगले दिन को भी खराब कर सकती है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय का पालन कर सकते हैं। नींद ना आना कई अन्य समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है। निम्न दिए गए सामान्य उपचारों का पालन करना आसान है और इन्हे दैनिक दिनचर्या में शामिल करना आसान हैं। इस लेख के माध्यम से हम अनिंद्रा (insomnia) की समस्या के इलाज के लिए घरेलू उपचार बताएंगे।

नींद ना आने की समस्या से छुटकारा दिलाएं यह 5 घरेलू उपचार - Home Remedies Of Insomnia In Hindi

1. ध्यान लगाए (Meditation)

आधुनिक जीवन शैली विकर्षणों से भरी हुई है जो तनाव को बढ़ाती है और हमारे लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। नींद ना आने की समस्या के अंतर्निहित चिकित्सा कारणों की परवाह किए बिना, आंतरिक शांति विकसित करने के लिए ध्यान फायदेमंद है। बेचैनी से शांती महसूस करतना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ऐसे में मैडिटेशन करना फायदेमंद हो सकता है। यह प्रक्रिया आपको अच्छी नींद लाने में मदद कर सकती है।

2. एक गर्म कप दूध (Have a cup of hot milk)

दूध में ट्रिप्टोफैन (tryptophan) नामक एक एमिनो एसिड होता है, साथ ही मेलाटोनिन (melatonin), एक हार्मोन जो नींद-जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। सोने से एक घंटे पहले एक कप गर्म दूध पीने से आसानी से नींद आने में मदद मिलती है। सादे दूध की जगह आप हल्दी, जायफल और दालचीनी वाला दूध भी पी सकते हैं। लैक्टोज असहिष्णु (lactose intolerant) लोगों और शाकाहारी (vegans) लोगों के लिए, डेयरी दूध के लिए बादाम या नारियल के दूध को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

3. दोपहर के बाद कैफीन के सेवन से बचें (Avoid caffeine consumption after noon)

रात में नींद ना आने से हुई हानि की भरपाई करने के लिए, दिन के दौरान अधिक जागृत महसूस करने के लिए कैफीन को बढ़ावा देना स्वाभाविक है। हालांकि, अतिरिक्त कैफीन चिड़चिड़ापन पैदा है और नींद के चक्र को फिर से ट्रिगर करता है। अनिद्रा को कम करने या ठीक करने का एक प्रमुख उपाय यह है कि दोपहर बाद कैफीन का सेवन सीमित या बंद कर दिया जाए। एक स्वस्थ विकल्प के रूप में, कैमोमाइल या पेपरमिंट जैसी हर्बल चाय का सेवन कर सकते हैं।

4. योग (Yoga)

योग का कोई भी रूप एंडोर्फिन (endorphins) पैदा करता है। कुछ सौम्य योग स्ट्रेच प्राकृतिक दर्द निवारक और साधारण स्ट्रेस बस्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। सुबह या देर शाम योग के लिए 40-45 मिनट की दैनिक दिनचर्या स्थापित करने और इसमें फिश पोज़, ब्रिज पोज़, सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट, बटरफ्लाई पोज़, चाइल्ड पोज़ और नेक रोटेशन शामिल करने से पीठ और कंधों में अकड़न को तुरंत कम करते हैं और अधिक आरामदायक नींद को बढ़ावा देते हैं।

5. सोते समय गैजेट्स से दूर रहें (Stay away from gadgets before sleeping)

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक महान आविष्कार हैं, लेकिन वे सोते समय किसी के सबसे अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। फोन, कंप्यूटर, टैबलेट और टेलीविजन पर स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन (melatonin) के उत्पादन को कम कर देती है और मस्तिष्क के लिए आराम करना मुश्किल बना देती है। बेहतर रात की नींद पाने के लिए, बिस्तर पर टीवी देखने या सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन देखने से बचें। यदि संभव हो तो अपने बेडरूम को तकनीक से मुक्त करें या गैजेट्स को बिस्तर से अच्छी दूरी पर रखें।

