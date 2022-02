पपीता (Papaya) खाने का सबसे अच्छा समय सुबह नाश्ते का समय है। पपीता खाने के लिए सबसे अच्छा फल है क्योंकि इसमें विटामिन A और विटामिन C होता है और साथ ही यह कुछ वजन कम करने में भी मदद करता है। आप किसी भी समय पपीता खा सकते हैं क्योंकि इसमें पालन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह सबसे फायदेमंद फलों में से एक है क्योंकि इसके रंग में सुधार होता है।

पपीता खाने का सही समय : Papaya Khane Ka Sahi Samay In Hindi

पपीता खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह का नाश्ता (To be consumed in morning)

पपीता आपके पेट के लिए एक सुखदायक है और यह कम एसिडिक है, इसलिए यदि आप अपना नाश्ता खाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा है और आपके मूड को ताज़ा और स्वस्थ बनाता है।

वजन कम करने में मददगार (Helps in weight loss)

पपीते का सेवन सुबह के समय करना सेहत के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें 80% पानी होता है। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर भी होता है धन्यवाद शरीर की मेटाबोलिक दर को बढ़ाने में मदद करता है।

दिन में दो बार पपीता खा सकतें हैं (Consume twice a day)

कोशिश करें कि पपीता दिन में दो बार खाएं जैसे कि एक बार नाश्ते में और दूसरी बार जब आप नाश्ता करें तो इसमें आयरन, पोटैशियम और कैल्शियम होता है और यह आपको तरोताजा भी रखेगा।

त्वचा की रंगत के लिए अच्छा हैं (Good for skin tone)

नाश्ते में पपीता आपकी त्वचा की रंगत के लिए बहुत उपयोगी होता है और आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है आप अपनी त्वचा पर पपीते के पेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पपीता खाना पेस्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है।

कैंसर और हृदय रोग को रोकें (Prevents cancer and heart diseases)

पपीता कैंसर जैसी कुछ गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद करता है क्योंकि यह प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है।

बालों के विकास के लिए सबसे अच्छा फल (Helps in hair growth)

यह बालों के लिए अच्छा है क्योंकि यह रूसी को रोकता है और बालों के विकास को बढ़ाता है और यह आपके बालों की प्राकृतिक चमक को बनाए रखता है।

रात के खाने के बाद पपीते से परहेज करें (Avoid papaya after dinner)

हो सकता है पपीता पाचन के लिए अच्छा हो लेकिन रात का खाना खाने के बाद पपीते जैसे फलों से परहेज करें क्योंकि इसके बाद यह आपके पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि पपीता पेट के लिए थोड़ा भारी भी होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar