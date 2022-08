फल खाने से शरीर को बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि फलों में वह सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते है। पपीता भी एक ऐसा ही फल है जो स्वाद और पोषण दोनों में सबसे ऊपर है। कुछ फल सुबह खाली पेट खाया जाए तो शरीर को ज्यादा लाभ हो सकता हैं और पपीता के मामले में यह हंड्रेड परसेंट सही है। पपीता खाने का फायदा यह है कि इसमें कैलोरी कम होती है इसीलिए यह वजन को कम करने में सहायता करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। पपीता खाने से यह विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। पपीता में पाचन वाले एंजाइम होते हैं। पपीता पेट के लिए लाभदायक होता है। पपीते में विटामिन A, विटामिन C, मैग्नीशियम, कैरोटीन, फाइबर, नियासिन, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटी-ऑक्सीडेंट आदि पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। पपीता को आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इस लेख में पपीता खाने के फायदे बताये गए हैं, आइये इन्हे विस्तार से जाने।

पेट सम्बंधित सभी समस्याओं को दूर करे पपीता, जानिये 6 फायदे - Papita Ke 6 Fayde In Hindi

1. पेट के लिए लाभदायक (Beneficial for stomach)

पेट की बीमारी में पपीते का सेवन लाभदायक होता है। पपीते में पपाइन नामक पदार्थ होता है जो पेट में मांस को पचाने में जोरदार तरीके से कारगर होता है। पपीता में भारी खाने को आसानी से पचाने की क्षमता होती है। पपीते के बीज का इस्तेमाल दवाओं के लिए किया जाता है। पपीते में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इसे विशेष फल बनाते हैं।

2. स्किन के लिए लाभदायक (Beneficial for skin)

पपीता का सेवन स्किन के लिए लाभदायक होता है। फलों में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट अत्यधिक कम मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जो त्वचा को नुकसान और झुर्रियों का कारण बनते हैं। पपीता में मौजूद लाइकोपीन और विटामिन C उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में भी सहायता करते है।

3. इंफेक्शन से बचाव (Protection against infection)

पपीता फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में भी सहायता करता है। पपीता आंतो के कीड़ों को मारने के लिए भी जाना जाता है जो कई संक्रमण और जटिलताओं का कारण बनते हैं। गर्मियों में पपीता का सेवन बॉडी को ठंडा रखता है।

4. डायबिटीज में लाभदायक (Beneficial in diabetes)

डायबिटीज के मरीजों को पपीते का सेवन लाभदायक होता है। इसमें प्राकृतिक शुगर होता है और इसके एंटी-ऑक्सीडेंट गुण के कारण यह शुगर के मरीजों के लिए अच्छा होता है। इसका स्वास्थ्य पर हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है, जो शुगर को कम करता है।

5. स्कर्वी रोग में फायदेमंद (Beneficial in scurvy)

विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, पपीता का सेवन स्कर्वी रोग के लिए लाभदायक होता है। दांतों की समस्या विटामिन C की कमी की वजह से होता है और पपीते में विटामिन C की अत्यधिक मात्रा दांतो और हड्डियों के लिए लाभदायक होता हैं।

6. कैंसर के खतरे को कम करे (Reduce the risk of cancer)

पपीते में लाइकोपीन पाया जाता है जो कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। पपीता कैंसर से लड़ने में सहायता करता है। यह फल उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जिनका कैंसर का इलाज चल रहा हो।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

