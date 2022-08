आज के समय में महिलाएं अपने करियर, हेल्थ और अन्य चीजों के बारे में सोचकर प्रेगनेंसी (pregnancy) से दूर रहती हैं। लेकिन कई बार उन्हें जाने-अनजाने में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान गर्भ ठहर जाने का डर रहता है। ऐसे में शारीरिक संबंध के दौरान गर्भधारण से बचने के लिए आप कई तरह के उपाय अपना सकते हैं। ऐसे में आप कई तरह की गर्भनिरोधक गोलियां और condom का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं प्रेगनेंसी रोकने के उपाय (How to avoid pregnancy in hindi)

प्रेगनेंसी रोकने के उपाय - pregnancy Rokne Ke Upay In Hindi

इंट्रायूटराइन डिवाइस - यह टी के आकार का डिवाइस होता है, जो प्रेगनेंसी (pregnancy) को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और तांबे के बने इस डिवाइस को महिला के यूटरस में स्थापित किया जाता है। वहीं इस डिवाइस को निकालने के बाद महिलाएं आसानी से प्रेगनेंट हो सकती हैं।

बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट - (pregnancy) प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ऐज के समय में ये भी एक अच्छी तकनीक है। इसमें माचिस की तीली के आकार की एक छोटी और पतली छड़ होती है, जो महिलाओं के शरीर में एक प्रकार का प्रोजेस्टोजेन हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है।

सूखे अंजीर का सेवन - अंजीर को सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी मानते है और ऐसा माना जाता है की अंजीर गर्भ निरोधक तरीकों में सबसे बेहतरीन है। अगर आपने असुरक्षित संभोग किया है तो आप उसके बाद सूखे अंजीर खा लें। इससे गर्भावस्था को रोकने में मदद मिल सकती है।

स्पंज - आज के समय में कुछ महिलाएं कॉन्ट्रैसेप्टिव स्पंज का इस्तेमाल भी गर्भनिरोधक के तौर पर करती हैं। यह एक फोम जैसा होता है, जिसमें स्पर्मीसाइड होता है और इसे वजाइना में रखा जाता है ताकि स्पर्म को यूटरस में जाने से रोका जा सके।

वजाइनल रिंग - गर्भनिरोधक के तौर पर महिलाएं आज के समय में वजाइनल रिंग का भी इस्तेमाल करती हैं। यह एक बेहद मुलायम और प्लास्टिक की बनी रिंग होती है जिसे वजाइना में स्थापित किया जाता है। प्रेग्नेंसी रोकने के लिए यह लगातार बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हॉर्मोन रिलीज करता रहता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

