संतरे के 7 फायदे : 7 Benefits Of Oranges

संतरा (Orange) मीठा खट्टे स्वाद (Citrus) वाला फल है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं लेकिन संतरा वास्तव में हमारे शरीर के लिए हेअल्थी ऑप्शन है, इसमें सभी महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल होते हैं और यह आपके स्वाद को बढ़ा सकता है। संतरे नेचर में बहुमुखी होते हैं। आप इन्हें दिन में, शाम या रात में नाश्ते के रूप में खाएं। वे बहुत काम आते हैं और स्वाद में अविश्वसनीय हैं। आप बाजार में कहीं भी संतरे आसानी से पा सकते हैं और हमें हमेशा संतरे का रस निचोड़ने के बजाय समग्र रूप से एक संतरा खाना पसंद करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में संतरे को भी शामिल करेंगे। आइए जानते हैं संतरे के फायदों के बारे में :-

संतरे के 7 फायदे : Benefits Of Oranges In Hindi

1. विटामिन C में उच्च (High in Vitamin C)

संतरा विटामिन C का एक बड़ा स्रोत है। एक संतरा विटामिन C के लिए दिन-प्रतिदिन के 116.2% प्रोत्साहन प्रदान करता है। विटामिन C का महान प्रवेश पेट के कैंसर के खतरे को कम करने से संबंधित है क्योंकि यह मुक्त क्रांतिकारियों को नुकसान पहुंचाने में सहायता करता है, हमारे DNA को।

2. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं (Boost immunity)

विटामिन C, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आपके शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में भी सहायक है, यह सर्दी और बार-बार होने वाले कान के रोगों को कम करने के लिए भी उपयोगी है।

3. त्वचा की क्षति को रोकता है (Prevents skin damage)

संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अत्यधिक नुकसान से बचाने में मदद करते हैं, जिसे परिपक्व होने के संकेत के रूप में जाना जाता है। रोजाना एक संतरा 50 की उम्र में भी जवां दिखने में आपकी मदद कर सकता है।

4. रक्तचाप को नियंत्रित रखता है (Keeps blood pressure in control)

संतरे, विटामिन B6 से भरपूर होने के कारण, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करते हैं और साथ ही मैग्नीशियम (magnesium) की उपस्थिति के कारण रक्त के दबाव को नियंत्रण में रखने में सहायता करते हैं।

5. रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है (Controls blood sugar levels)

संतरे में फाइबर इस तरह से ग्लूकोज के स्तर की निगरानी में मदद करता है जिससे संतरे मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, संतरे में साधारण शर्करा होती है। संतरे, फ्रुक्टोज में नियमित प्राकृतिक उत्पाद शर्करा, रक्त शर्करा के स्तर को अत्यधिक उच्च होने से रोकने में सहायता कर सकता है। इसकी ग्लाइसेमिक सूची 40 है और आमतौर पर जो भी खाद्य स्रोत 50 से नीचे आते हैं, उन्हें चीनी में कम माना जाता है। बहुत अधिक खाने से इंसुलिन बढ़ सकता है इसलिए कम मात्रा में खाना फायदेमंद हो सकता है।

6. शरीर को अल्कलीज करता है (Alkalizes the body)

जबकि संतरे का आवश्यक विचार वास्तव में उन्हें पचाने से पहले एसिडिक होता है, उनके पास एक टन मूल मिनरल होते हैं जो प्रसंस्करण में लगने वाले समय के दौरान एक हिस्सा ग्रहण करते हैं। संतरे का यह गुण नींबू के समान है, जो बिना किसी प्रश्न के सबसे अधिक एंटासिड (antacids) खाद्य स्रोतों में से एक है।

7. आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा (Good for eye health)

संतरा कैरोटेनॉयड्स (carotenoids) का समृद्ध स्रोत है। इनमें मौजूद विटामिन A आंखों में शारीरिक द्रव की परतों को ठोस रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन A भी उम्र से संबंधित धब्बेदार अध: पतन (macular degeneration) को रोकने में सक्षम है, जो अपमानजनक मामलों में दृश्य हानि को प्रेरित कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar