आज, लोग सौंफ (Fennel) का उपयोग खाद्य व्यंजनों के साथ-साथ हर्बल चाय में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में करते हैं। इसके हर्बल गुण भूख में कमी, पेट में सूजन, पीठ दर्द, ब्रोंकाइटिस, हैजा और श्वसन पथ के संक्रमण सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए सौंफ को जड़ी-बूटी के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं।

सौंफ को महिलाओं में स्तन के दूध को बढ़ाने और मासिक धर्म को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। यदि आपको भी इनमें से कोई समस्या हो तो रात को सौंफ की चाय (Fennel Tea) का सेवन ज़रूर से मददगार होगा।

सोते समय सौंफ की चाय पीने के फायदे : Sote Samay Saunf Ki Chai Peene Ke Fayde In Hindi

1. यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है (It helps in regulating the blood pressure)

सौंफ लार में नाइट्राइट की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है, जो बदले में रक्तचाप की जांच करती है। इसके अलावा, चूंकि बीजों में पोटेशियम होता है, जो शरीर के तरल पदार्थ और कोशिकाओं को बनाए रखने वाला एक घटक है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है और इस प्रकार रक्तचाप को नियंत्रित करता है।

2. सौंफ की चाय कब्ज से निपटने में मदद करती है (The fennel tea helps in dealing with constipation)

व्यस्त कार्यक्रम के साथ, 75% लोग अनियमित खाने की आदतों के शिकार होते हैं, जिससे अपच और सूजन की आम समस्या होती है। हालाँकि, सौंफ के बीज आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। सौंफ के बीज में आवश्यक तेल, एस्ट्रागोल, फेनचोन और एनेथोल होते हैं जो पाचन और एंजाइम के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

3. यह विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है और जल प्रतिधारण को कम करता है (It helps to remove toxins and reduces water retention)

सौंफ की चाय का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। चूंकि यह एक मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है, यह विषाक्त पदार्थों को निकालता है, पसीने को उत्तेजित करता है और मूत्र पथ की समस्याओं को कम करता है।

4. यह रक्त को शुद्ध करता है (Purifies blood)

सौंफ में रक्त को शुद्ध करने के लिए फाइबर और आवश्यक तेल होते हैं। यह रक्त को साफ करता है और कीचड़ और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। शोध बताते हैं कि नियमित रूप से सौंफ की चाय का सेवन खून को साफ करने में मदद करता है।

5. यह दृष्टि में सुधार करता है (Improves eyesight)

सौंफ में विटामिन A होता है, जो आंखों की रोशनी को ठीक करने के लिए जरूरी है। प्राचीन काल में, मुख्य रूप से भारत में, इसके अर्क का उपयोग ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए भी किया जाता था।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

