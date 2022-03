वजन घटाने में बहुत फायदेमंद है पालक- wajan ghatane me bahut faydemand hai palak

पालक को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। पालक एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है जो सेहत के गुणों से भरपूर है। इसका वैज्ञानिक नाम स्पिनासिया ओलेरेसिया है। भारत में बड़े पैमाने पर पालक का प्रयोग किया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं। पालक को अपनी डाइट में शामिल कर आप कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं।

इन पोषक तत्वों से भरपूर है पालक (Spinach is rich in these nutrients)

इसमें पाए जाने वाले मुख्य तत्वों की बात करें तो, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, लौह, खनिज लवण, प्रोटीन, आयरन, विटामिन 'ए' और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। अब इतने पोषक तत्वों से जो सब्जी भरी हो तो उसे भला कौन खाना छोड़ेगा। यही कारण है कि पालक को हर कोई खाने की सलाह देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि, पालक के सेवन से आप अपने बढ़े हुए वजन को घटा सकते हैं?

वेट लॉस करने के लिए खाएं पालक (Eat spinach to lose weight)

पालक को हम सब्जी बनाकर, जूस या कच्चा किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। साथ ही हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसके अलावा आंखों की रोशनी के लिए भी ये काफी लाभकारी है। अब वजन की बात करें तो, आज के समय में लगभग हर दूसरा व्यक्ति अपने बढ़े हुए वजन से परेशान है। वेट लॉस करने के लिए हम कभी खूब रनिंग करते हैं तो कभी जिम में जमकर पसीना बहाते हैं। साथ ही अच्छी डाइट भी फॉलो करते हैं। लेकिन, अब आप अपनी इसी डाइट में पालक को शामिल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।

वजन कम करने के लिए पालक की सब्जियां (spinach vegetables for weight loss)

मोटापा घटाने के लिए पालक को अगर कच्चा खाया जाए तो यह सबसे अच्छा होता है। अगर पालक को कच्चा नहीं खा सकते हैं तो फिर पालक की स्मूदी बना सकते हैं। इसके लिए आप कोई एक फल भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही पालक का जूस भी वजन घटाने में काफी लाभकारी होता है। पालक के जूस में नींबू, पुदीना को मिला लेने से स्वाद और बढ़ जाता है।

पालक के सेवन से वजन तेजी से घटता है। पालक को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, इसके लिए पालक में पनीर डालकर पालक पनीर बना सकते हैं। या फिर पालक में चना डालकर भी सब्जी तैयार कर सकते हैं। पालक पनीर एक हेल्दी डाइट के साथ वजन कम करने वाली सब्जी है। इसके साथ ही पालक के साथ चना मिलाकर सेवन करने को नेचुरल वेट लॉस डाइट बताई गई है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj