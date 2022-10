त्योहारों का सीजन आ गया है अब एक के बाद कई बड़े त्योहार आने वाले हैं और त्योहारों का मजा भी तभी आता है जब, कई तरह की मिठाई बनाई जाए और खाई जाए। लेकिन इस बीच हम इस बात का ध्यान रखना भूल ही जाते हैं कि हमारी सेहत के लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि घरों में जब तरह तरह के पकवान बनते हैं, तो खुद को उसे खाने से रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसके चक्कर में हम अपनी सेहत पूरी तरह से बिगाड़ लेते हैं। यही नहीं इन्हीं कुछ दिनों में आप गौर जरूर करिएगा की हम अपना वजन कितना ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि भले ही त्योहार क्यों न हो लेकिन हमें हमारे खाने पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहिए। इससे हम बीमारियों से भी ग्रसित नहीं होंगे। साथ त्योहारों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। तो आइए अब जानते हैं ऐसा क्या करें की खुद को हम बीमार होने से बचा सके।

त्योहारों के दिनों में बरतें शरीर को लेकर खास सावधानियां, नहीं होगी कोई परेशानी -Take care of your health during festivals, there will be no problem In Hindi

ऑयली चीजों का सेवन ज्यादा न करें (Do not consume too much oily things) - त्योहारों के आते ही हमारा खाने पर से भी कंट्रोल छूट जाता है। नए नए तरह के पकवान घर पर बनते हैं। जिसका सेवन किए बिना किसी को रहा नहीं जाता।लेकिन इस बीच हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी होता है। इस दौरान कोशिश करें की कम से कम तली हुई चीजों का सेवन करें। आप खाएं जरूर लेकिन एक सीमित मात्रा में ही खाएं।

मीठे के सेवन से करें परहेज (Abstain from consuming sweets) - त्योहार है और मीठा न बने ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इस दौरान हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम मीठे का सेवन कम सेवन कम से कम करें। मीठा बहुत तरह से बीमारियों को न्योता देते हैं। यही नहीं अगर ज्यादा मीठे का सेवन किया जाए, तो इससे वजन बढ़ने की समस्या भी होती है। इसलिए त्योहारों में मीठा खाएं लेकिन कम से कम।

रोजाना करें एक्सरसाइज (Do exercise daily) - त्योहारों का मौसम है। इस दौरान हम कहने में तो कमी नहीं करते लेकिन हैं एक्सरसाइज में कमी जरूर कर देते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज्यादा आप का रहे हैं। उससे ज्यादा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका खाना चर्बी में न बदलते हुए पसीने के द्वारा बाहर निकल जाएगा।

फलों का करें सेवन (Eat fruits) - फलों का सेवन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दरअसल फलों के सेवन से शरीर के सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। जिससे आप जो भी तला हुआ खाते हैं उसका शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।

