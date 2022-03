वजन बढ़ाने के लिए कैसे करें बादाम का सेवन : Vajan Badhane Ke Liye Kaise Kare Badam Ke Sevan

वजन बढ़ाना भी वजन कम करने की तरह मुश्किल होता है। ऐसे में लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन वजन बढ़ाने के लिए आप प्राकृतिक तरीका भी आजमा सकते हैं। इसके लिए नैचुरली आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं इसके लिए बादाम का (almonds for weight gain in hindi) सेवन लाभकारी है। बादाम में प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है जो वजन बढ़ाने में मददगार है। बादाम खाने से स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर होती हैं। जानते हैं वजन बढ़ाने के लिए बादाम कैसे खाना चाहिए।

वजन बढ़ाने के लिए बादाम कैसे खाना चाहिए? (how to eat almonds for weight gain in hindi)

बादाम और दूध (almond and milk for weight gain) - बादाम और दूध दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। बादाम और दूध (almond and milk benefits) दोनों में ही प्रोटीन भरपूर होता है, जो मांसपेशियों के विकास में लाभकारी होता है। वजन बढ़ाने के लिए आप बादाम और दूध का एक साथ सेवन कर सकते हैं।

बादाम का हलवा (badam ka halwa) - हलवा हर किसी को पसंद होता है, अगर हम आपको बताए कि बादाम का हलवा खाने से वजन बढ़ता है तो जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं वह इसे शौक से खाएंगे।

भिगोकर खाएं बादाम (soaked almonds benefits for weight gain) - जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें बादाम भिगोकर खाना चाहिए। इसके लिए आप 5-6 बादाम रात को भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट इनका सेवन करें। रोजाना बादाम भिगोकर खाने से वजन बढ़ाने में काफी मदद मिलती है, दुबलापन दूर होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Naina Chauhan