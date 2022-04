त्वचा की देखभाल और सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अनेक उपाय अपनाते है। इस लेख में हम दही (Yogurt) और हल्दी (Turmeric) के लेप के फायदे बताने जा रहे है जो के आपकी त्वचा की कुदरती खूबसूरती बढ़ा सकता है। ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही साथ त्वचा के लिए भी गुणकारी हैं। घर पर ही आप यह लेप तैयार कर सकते है। दही और हल्दी दोनों ही आपकी रसोई में आसानी से मिल सकती हैं। दही और हल्दी का मिश्रण निखार लाने, दाग-धब्बे हलके करने व कुदरती ग्लो लाने में मदद करेगा। आइये जानते है त्वचा के लिए दही और हल्दी के अद्भुत फायदों को।

दही और हल्दी के फायदे - Dahi Aur Haldi Ke Fayde In Hindi

कैसे बनाये दही और हल्दी का लेप : How To Make Yogurt And Turmeric Face-Pack In Hindi

यह मिश्रण बनाने के लिए आपको - दही, हल्दी, बेसन और गुलाबजल या नींबू चाहिए। एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी लें, उसमे 1 चम्मच दही डालें, 1 चम्मच बेसन और पेस्ट को पतला करने के लिए 1 चम्मच गुलाबजल (यदि ड्राई स्किन हो) या नींबू का रास (यदि ऑयली स्किन हो) मिलाए। पेस्ट को मिला कर तैयार करलें। साफ़ धुले हुए चेहरे पर बर्बर मात्रा में इस फेस-पैक को लगाए। आप यह पैक गर्दन पर भी लगा सकते हैं। 10-15 मिनट चेहरे पर सूखने दे फिर हलके हाथो से मसाज करते हुए चेहरे को पानी से धो लें। इस फेस-पैक का उपयोग आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं।

धुप में काली पड़ी त्वचा की देखभाल करे (Treats sun tan)

धुप से जाली त्वचा के लिए दही और हल्दी का लेप बहुत असरदार होता है। सन-टेन यानी धुप से काली पड़ चुकी त्वचा के लिए आप हफ्ते में 1-2 बार यह लेप लगाए।

नेचुरल ग्लो पाने के लिए (For instant natural glow)

कुदरती निखार पाने के लिए हल्दी और दही का फेस-पैक का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो त्वचा को नेचुरल गोल्डन ग्लो देता है और दही त्वचा को कोमल और हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। इससे त्वचा की सतहों में नमी बनी रहती है और आपकी त्वचा खूबसूरत और निखरी नजर आती है।

ऑयली स्किन के लिए (Good for oily skin)

दही और हल्दी का इस्तेमाल ऑयली स्किन के लिए भी किया जाता है। ऑयली स्किन अकसर चिपचिपी होती है, यह फेस-पैक अतिरिक्त चेहरे से निकलने वाले तेल को निकालकर पोर्स को बंद करता है।

मुहासों के दाग-धब्बे के निशान कम करे (Reduces acne scars)

हल्दी और दही के गुण साथ मिलकर एक्सफोलिएटर का काम करते हैं। यह फेस-पैक पुराने दाग-धब्बों को हल्का करके कम करने में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

