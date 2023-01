दिनांक ग्रुप मैच

13-जनवरी-2023 AD अर्जेंटीना vs दक्षिण अफ्रीकाऑस्ट्रेलिया vs फ्रांसइंग्लैंड vs वेल्सभारत vs स्पेन

14-जनवरी-2023 BC बेल्जियम vs दक्षिण कोरियाजर्मनी vs जापानन्यूजीलैंड vs चिलीनीदरलैंड्स vs मलेशिया

15-जनवरी-2023 D स्पेन vs वेल्सइंग्लैंड vs भारत

16-जनवरी-2023 AC फ्रांस vs दक्षिण अफ्रीकाअर्जेंटीना vs ऑस्ट्रेलियामलेशिया vs चिलीन्यूजीलैंड vs नीदरलैंड्स

17-जनवरी-2023 B दक्षिण कोरिया vs जापानजर्मनी vs बेल्जियम

19-जनवरी-2023 CD मलेशिया vs न्यूजीलैंडनीदरलैंड्स vs चिलीस्पेन vs इंग्लैंडभारत vs वेल्स