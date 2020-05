ESL India Premiership की बड़ी इनामी राशि सामने आई

ESL

भारत के सबसे बड़े Esports टूर्नामेंट ESL India Premiership के पांचवें सत्र की जल्द शुरुआत होने वाली है। इस बड़ी प्रतियोगिता ने कई सारी नई टीमों को आगे आने का मौका दिया है और Esports प्लेयर्स का सपना पूरा करने में मदद की है। अब भारत का सबसे प्रसिद्ध गेम PUBG Mobile गेम पहली बार प्रीमियरशिप में एंट्री करने वाला है।

गर्मी में आयोजित हो वाली प्रतियोगिता में टीमों की इनवाइट किया जाएगा और क्वालीफाई की गई टीमों को भी मौका मिलेगा। देश की शीर्ष टीम 1.15 करोड़ की इनामी राशि के लिए मुकाबला करेगी।

ESL India में होंगे कई खेल

ESL India में PUBG Mobile के अलावा अन्य बड़े खेलों में Clash of Clans, FIFA 20 और CS GO आदि शामिल है। बताया जा रहा है कि Dota 2 और Rainbow Six Siege जैसे प्रसिद्ध गेम इस बार प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होंगे।

ESL India ने इस बारे में फेसबुक वीडियो द्वारा बताया। उन्होंने इस इवेंट को लेकर एक वीडियो डाली:

आधिकारियों के अनुसार प्रतियोगिता 1 जून से शुरू होगी और आप इसका प्रसारण डिजनी प्लस हॉटस्टार पर होने वाला है।

ESL India Premiership में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी ज्यादा आसान है। आपको उनकी आधिकारिक वेबसाइट Play ESl पर जाना है। जैसे ही आप एकाउंट बनाएं, आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर नामांकन कर सकते हैं।

