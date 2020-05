PMPL 2020 Scrims- सीजन 3,  दूसरा दिन: नतीजे और अंकतालिका

PMPL 2020

PUBG Mobile ने COVID-19 महामारी के दौरान दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए PMPL 2020 Scrims का आयोजन किया। दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है और कल कुल 5 मुकाबले देखने को मिले।

इस प्रतियोगिता में दक्षिणपूर्व और दक्षिण एशिया की 24 बड़ी टीमों को 3 अलग-अलग ग्रुप (ग्रुप A, B, C) में बांटा गया है और कल ग्रुप A और C के बीच मुकाबले हुए। दक्षिणपूर्व की POWER888 ESPORT, Made in Thailand (MiTH), Aura Esport, और N.E.D Brotherhood जैसी बड़ी टीमों को निमंत्रण दिया गया था।

दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन POWER888 ESPORT अंकतालिका में शीर्ष पर रही थी जहां उन्होंने दो चिकन डिनर किये और उनके कुल अंक 138 रहे।

PMPL 2020 Scrims सीजन 3 के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन की अंकतालिका

#1 POWER888 ESPORT- 138 अंक

#2 Megastars- 132 अंक

#3 Marcos Gaming- 123 अंक

#4 MiTH- 105 अंक

#5 vsgCRAWLERS- 96 अंक

#6 SynerGE- 94 अंक

#7 TSM-Entity- 79 अंक

#8 UMExRxN- 69 अंक

#9 TeamIND- 67 अंक

#10 PowerHouse- 53 अंक

#11 Elementrix- 53 अंक

#12 SouL- 52 अंक

#13 Team Tamilas- 48 अंक

#14 N.E.D. Brotherhood- 43 अंक

#15 Fnatic- 39 अंक

#16 Celtz- 31 अंक

PMPL 2020 Scrims सीजन 3 के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन सबसे ज्यादा किल्स करने वाले खिलाड़ी

#1 PW88 Korpaii - 20 किल्स (3708 डैमेज)

#2 MiTH PONDzai - 19 किल्स (3627 डैमेज)

#3 PW88 ICEs- 18 किल्स (3565 डैमेज)

#4 SGEted - 18 किल्स (3338 डैमेज)

#5 SouLReGaLToS - 17 किल्स (2690 डैमेज)

PMPL 2020 Scrims के सीजन 3 की इनामी राशि 3000 डॉलर्स है। एक हफ्ते के बाद जो टीम टॉप पर रहेगी, उसे 1500 डॉलर्स मिलेंगे वहीं दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 1000 डॉलर्स और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 500 डॉलर्स मिलेंगे। PMPL 2020 Scrims असल मे 10 मई 2020 तक चलेगा। प्रशंसक इस टूर्नामेंट का मजा PUBG Mobile Esports के यूट्यूब चैनल पर उठा सकते हैं:

