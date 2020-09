PUBG Mobile बैन के बाद खिलाड़ियों के लिए 5 बढ़िया विकल्प 

हाल ही में खबर आयी है कि भारतीय सरकार ने 118 चीनी ऐप्स को बैन किया है। इन सारी ऐप्स में कुछ प्रसिद्ध गेम्स और ऍप्लिकेशन्स मौजूद थे। इस दौरान PUBG Mobile सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया क्योंकि भारत में इस प्रसिद्ध गेम को भी बैन कर दिया गया है। भारत में PUBG Mobile सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मोबाइल गेम था और इसका बैन होना काफी बड़ी चीज़ है।

अब कोई भी इस गेम को नहीं खेल पाएगा। ऐसे में हर कोई नए गेम्स की तलाश में होगा, जो PUBG Mobile की तरह एक्सपीरियंस दे पाएं। इसलिए हम लेकर आए हैं 5 गेम्स जिन्हें आप PUBG Mobile के बैन होने के बाद खेल सकते हैं।

PUBG Mobile बैन के बाद खिलाड़ियों के लिए बढ़िया विकल्प

1) Garena Free Fire

Garena Free Fire

Free Fire के PUBG Mobile से ज्यादा डाउनलोड है। ये गेम पहले ही काफी प्रसिद्ध है और इसमें लगातार अपडेट्स आते रहते हैं। ऐसे में PUBG Mobile के प्रशंसक इस गेम की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। गेम छोटा रहता है और सिर्फ 50 खिलाडी एक मैच में आते हैं।

2) Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile

PUBG Mobile बैन के बाद Call of Duty Mobile काफी ज्यादा नाम कमाएगा। Free Fire के मुकाबले Call of Duty Mobile के ग्राफ़िक्स अच्छे हैं और हर एक फैन को वैसा ही अनुभव मिलेगा। खराब बात ये है कि Call of Duty Mobile में भी टेनसेंट का शेयर है और ऐसे में इसे भी भविष्य में भारत से बैन किया जा सकता है।

3) Hopeless Land: Fight for Survival

Hopeless Land

Hopeless Land को PUBG Mobile का क्लोन कहा जा सकता है। इस गेम में 121 खिलाडी एक मैप में उतरते हैं। इस गेम के ग्राफ़िक्स उतने अच्छे नहीं है लेकिन इसमें सुधार जरूर आया है। अब PUBG Mobile के जाने के बाद ये गेम रफ्तार पकड़ सकता है

4) Pixel’s Unknown Battle Ground

Pixel's Unknown Battle Ground

Pixel’s Unknown Battleground असल में Minecraft और PUBG Mobile का मिक्स वर्जन है। इस गेम को खेलने का मजा अलग है और इसमें आपको दो सबसे बढ़िया गेम्स का अनुभव मिलेगा।

5) Survival Battleground Free Fire: Battle Royale

Survival Battleground (APKPure.com)

Survival Battleground को बनाने के लिए डेवलपर्स ने PUBG Mobile और Free Fire दोनों गेम्स से चीज़ें उठाई है। इस वजह से गेम काफी रोचक बन जाता है और जरूर ही लोग इस गेम को ट्राय कर सकते हैं।

इन गेम को PUBG Mobile बैन के बाद मनोरंजन के लिए खेला जा सकता है।

