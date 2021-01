PUBG Mobile स्ट्रीमर्स Maxtern और Novaking ने नई टीम को किया जॉइन 

कुछ दिनों पहले ही Galaxy Racer Esports ने अपने Free Fire रोस्टर की घोषणा की थी। अब उन्होंने प्रसिद्ध PUBG Mobile कंटेंट क्रिएटर्स सागर "Maxtern" ठाकुर और राहुल "Novaking" धनकर को साइन कर लिया है। ये बड़ी घोषणा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 7 मिनट की स्केच वीडियो के साथ की।

Maxtern असल में PUBG Mobile के बड़े कंटेंट क्रिएटर है और उनके चैनल पर 10.8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। साथ ही उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख 69 हजार सब्सक्राइबर्स है। वो इसके पहले Team Soul, SynerGE, Global Esports का हिस्सा रह चुके हैं और अब वो Galaxy Racer Esports का हिस्सा है।

Novaking भी एक PUBG Mobile कंटेंट क्रिएटर है। उनके चैनल पर 4 लाख 7 हजार सब्सक्राइबर्स है। साथ ही वो एक प्रोफेशनल प्लेयर रह चुके हैं। वो Element Esports, ETG Brawlers और Powerhouse का हिस्सा रह चुके हैं।

PUBG Mobile और Galaxy Racer Esports के बारे में जानकारी:

Galaxy Racer Esports असल में दुबई की एक ईस्पोर्ट्स संस्था है और वो काफी जल्दी नाम बनाते जा रहे हैं। उनके इस समय 22 देशों में 10 प्रोफेशनल रोस्टर मौजूद है। उनकी CS: GO, League of Legends, Dota 2, PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, Rocket League, और Fortnite में टीम है।

उन्होंने भारत में PUBG Mobile Pro League South Asia फाइनल्स के विजेता Team Celtz के साथ मिलकर कदम रखा था। सितंबर 2020 में उन्होंने अपनी PUBG Mobile टीम को SynerGE के साथ जोड़ दिया था।

भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्किट है। ऐसे में ईस्पोर्ट्स सिन काफी जल्दी भारत में आगे बढ़ते जा रहा है।

