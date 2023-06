10 मौके जब Money in the Bank मैचों में WWE Superstars की लैडर पर गिरने से बुरी हालत हो गई

Money in the Bank: WWE में हर साल Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिलता है। इस मैच में सभी रेसलर्स ब्रीफकेस निकालकर जीत दर्ज करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सुपरस्टार्स को थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। कई बार सुपरस्टार्स विरोधी की हालत खराब करने के लिए उन्हें लैडर पर फेंक देते हैं। इस आर्टिकल में हम 10 ऐसे मौकों के बारे में बात करेंगे, जब Money iin the Bank मैचों में सुपरस्टार्स की लैडर पर गिरने के कारण बुरी हालत हो गई।

10 मौके जब Money in the Bank मैचों में WWE सुपरस्टार्स की लैडर पर गिरने से बुरी हालत हो गई

- Money in the Bank 2011 लैडर मैच के दौरान केन ने शेमस की हालत खराब कर दी थी। उन्होंने शेमस को उठाकर लैडर पर जबरदस्त चोकस्लैम दिया था।

- रोमन रेंस ने Money in the Bank 2015 के दौरान कोफी किंग्सटन को टर्नबकल पर सेट की हुई लैडर पर एक खतरनाक पावरबॉम्ब देकर चौंकाया था।

- कुछ सालों पहले Money in the Bank लैडर मैच में एजे स्टाइल्स ने केविन ओवेंस पर तगड़ा मूव लगाया था। उन्होंने केविन को लैडर पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया था।

- Money in the Bank 2014 मैच के दौरान कोफी किंग्सटन और सैथ रॉलिंस लैडर के टॉप पर लड़ रहे थे। इसी बीच रोप्स के सहारे सेट एक लैडर पर किंग्सटन ने सैथ को पटक दिया। इसका इम्पैक्ट तगड़ा रहा था।

- सैथ रॉलिंस ने Money in the Bank 2021 मैच में केविन ओवेंस को रिंगसाइड पर लगी लैडर पर पावरबॉम्ब दिया। इसी बीच लैडर भी टूट गई थी।

- एंड्राडे ने फिन बैलर को Money in the Bank 2019 के दौरान लैडर पर खतरनाक सनसेट फ्लिप देकर फैंस को चौंका दिया था।

- WrestleMania 23 में Money in the Bank लैडर मैच के दौरान जैफ हार्डी ने बवाल मचाया। उन्होंने लैडर के टॉप पर से रिंगसाइड पर सीढ़ियों पर लेटे ऐज की हालत खराब कर दी थी।

- Money in the Bank 2011 में शेमस ने अपना डॉमिनेशन दिखाया और सिन कारा को रिंगसाइड पर मौजूद लैडर पर पावरबॉम्ब दिया।

- शेल्टन बेंजामिन को कुछ सुपरस्टार्स ने WrestleMania 24 में हुए Money in the Bank मैच में लैडर के टॉप से नीचे फेंक दिया था। बेंजामिन नीचे रखी लैडर पर जा गिरे और वो बहुत दर्द में नज़र आ रहे थे।

- कुछ सालों पहले Money in the Bank लैडर मैच के दौरान ड्रू मैकइंटायर ने रिकोशे को उठाकर लैडर पर फेंकते हुए अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। लैडर टूट गई और फैंस यह देखकर चौंक गए थे।

