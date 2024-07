John Cena के WWE करियर के 2 सबसे बड़े विरोधी जिनसे उनका रिटायरमेंट से पहले मैच होना चाहिए और 2 जिनसे शायद नहीं हो पाएगा

Opponents John Cena Can Face and Probably Not Before Retirement: WWE Money in the Bank 2024 में जॉन सीना (John Cena) ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सीना अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने बताया कि वो अगले साल कुछ मैच लड़ेंगे और फिर करियर का अंत करेंगे।

जॉन सीना ने अपने लंबे रेसलिंग करियर में कई सारे स्टार्स के साथ काम किया है। इसी बीच कुछ के खिलाफ उनकी दुश्मनी रोचक रही है। इस आर्टिकल में हम जॉन सीना के WWE करियर के 2 सबसे बड़े विरोधियों के बारे में बात करेंगे, जिनसे उनका मैच रिटायरमेंट से पहले होना चाहिए और 2 जिनसे शायद उनकी भिड़ंत नहीं होगी।

2- जॉन सीना का मैच होना चाहिए: WWE में सीएम पंक का जल्द ही इन-रिंग रिटर्न होगा

जॉन सीना और सीएम पंक के बीच दुश्मनी फैंस को जरूर याद होगी। सीना और पंक असल जीवन में काफी अच्छे दोस्त हैं लेकिन रिंग में उनकी राइवलरी हमेशा खास रही है। उनके बीच कई मैच हुए हैं। जब पंक ने WWE को अलविदा कहा था, तो फैंस को नहीं लगा था कि हमें कभी बेस्ट इन द वर्ल्ड vs सिनेशन लीडर मैच देखने को मिलेगा।

अब सीएम पंक WWE का हिस्सा हैं और जॉन सीना भी रिटायरमेंट के लिए वापसी करने वाले हैं, तो दोनों के बीच मैच हो सकता है। फैंस उन्हें दोबारा रिंग में लड़ते हुए देखना चाहेंगे। यह एक ऐसा मैच है, जो आसानी से पूरे एरीना की टिकट सेल कराने का दम रखता है।

2- जॉन सीना का WWE में मैच नहीं हो पाएगा: ऐज इस समय AEW का हिस्सा हैं

ऐज और जॉन सीना ने WWE में कई सारे मैच लड़े हैं और फैंस हमेशा ही इन दोनों रेसलर्स को आमने-सामने देखकर खुश हुए हैं। जब ऐज ने WWE में वापसी की थी, तो फैंस चाहते थे कि इन दोनों के बीच जरूर मैच हो लेकिन सीना के शेड्यूल के कारण यह मुकाबला संभव नहीं हो पाया।

ऐज ने पिछले साल AEW में डेब्यू कर लिया था और वो अभी अपने इन-रिंग नाम एडम कोपलैंड के साथ वहां काम कर रहे हैं। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे में जॉन सीना का उनका मुकाबला शायद नहीं हो पाएगा।

1- जॉन सीना का मैच होना चाहिए: 14 बार के पूर्व WWE वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन

रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना को WWE इतिहास के सबसे बड़े दुश्मनों में गिना जाए, तो गलत नहीं होगा। दोनों ने फैंस को कई अलग-अलग मौकों पर यागदार स्टोरीलाइन दी है। दोनों के मुकाबले हमेशा ही देखने लायक रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उनके बीच कभी भी WrestleMania जैसे बड़े स्टेज पर मैच नहीं हुआ है।

रैंडी ऑर्टन लगातार WWE में फुल टाइम रेसलर के रूप में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉन सीना जब अपने रिटायरमेंट टूर के लिए वापसी करेंगे, तो इसी बीच उनका अपने सबसे बड़े विरोधी रैंडी के खिलाफ भी मैच देखने को मिल सकता है। यह इतना बड़ा मैच है कि कंपनी इसे WrestleMania 41 के लिए भी बुक कर सकता है।

1- जॉन सीना का मैच नहीं हो पाएगा: WWE दिग्गज द रॉक अभी दूसरी जगहों पर व्यस्त हैं

जॉन सीना और द रॉक की दुश्मनी से हर कोई परिचित होगा। दोनों के बीच दो बार WrestleMania में मैच हुआ और उन्होंने एक-एक में जीत दर्ज की है। WrestleMania XL में ग्रेट वन ने सीना पर रॉक बॉटम लगा दिया था। इसके बाद से कई लोग कयास लगा रहे हैं कि उनके बीच मैच होगा।

यह चीज़ शायद ही देखने को मिलेगी। इसका बड़ा कारण यह है कि द रॉक का कोडी रोड्स के खिलाफ मैच टीज़ हो गया है और वो ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन में भी संभावित तौर पर अहम किरदार निभाएंगे। इसके अलावा रॉक का एक्टिंग शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है। इसी वजह से इन दोनों पूर्व विरोधियों के बीच अब शायद ही मैच हो पाएगा।

