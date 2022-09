2 कारण क्यों WWE Superstar Drew Mcintyre को Roman Reigns के खिलाफ रीमैच मिलना चाहिए और 2 क्यों नहीं मिलना चाहिए 

WWE सुपरस्टार्स रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर

Roman Reigns vs Drew Mcintyre: WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) के मेन इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में सामना किया था। इस मैच में रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) की मदद से ड्रू मैकइंटायर को हराते हुए अपना टाइटल रिटेन किया था।

बता दें, इस चीज़ के जरिए सोलो सिकोआ का मेन रोस्टर डेब्यू हो चुका है और उनके आने से द ब्लडलाइन को काफी मजबूती मिली है। वहीं, यह देखना रोचक होगा कि इस हार के बाद ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के खिलाफ रीमैच मिलता है या नहीं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 2 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के खिलाफ रीमैच मिलना चाहिए और 2 क्यों नहीं मिलना चाहिए।

1- ड्रू मैकइंटायर को रीमैच मिलना चाहिए: उन्हें रोमन रेंस ने चीटिंग के जरिए हराया था

जैसा कि हमने बताया कि WWE Clash at the Castle में सोलो सिकोआ ने डेब्यू करते हुए रोमन रेंस को ड्रू मैकइंटायर को हराने में मदद की थी। जब ड्रू मैकइंटायर इस मैच में रोमन रेंस को हराने के काफी करीब आ गए थे, उसी वक्त सोलो सिकोआ रिंगसाइड पर नजर आए थे और उन्होंने रेफरी को रिंग के बाहर खींच लिया था। इस वजह से ड्रू मैकइंटायर का ध्यान भटक चुका था।

इसका फायदा उठाकर रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को हराते हुए अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रिटेन किया था। चूंकि, इस मैच में रोमन ने चीटिंग के जरिए ड्रू मैकइंटायर को हराया था, इसलिए मैकइंटायर उनके खिलाफ रीमैच पाना डिजर्व करते हैं। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि WWE का ड्रू मैकइंटायर vs रोमन रेंस रीमैच कराने को लेकर क्या प्लान है।

1- ड्रू मैकइंटायर को रीमैच नहीं मिलना चाहिए: रोमन रेंस के खिलाफ एक और हार से उन्हें काफी नुकसान होगा

रोमन रेंस के हील टर्न लेने के बाद से ही उन्हें हराना काफी मुश्किल हो चुका है। ड्रू मैकइंटायर भी Clash at the Castle में रोमन रेंस को हराने में नाकाम रहे और यह मैकइंटायर की रोमन के खिलाफ सिंगल्स मैचों में 5वीं हार है। देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के खिलाफ रीमैच मिलने से काफी नुकसान हो सकता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ड्रू मैकइंटायर रीमैच में रोमन रेंस को एक बार फिर हराने में नाकाम रहते हैं तो इससे टॉप सुपरस्टार के रूप में उनकी छवि पर काफी असर पड़ेगा। यही कारण है कि ड्रू मैकइंटायर का रोमन रेंस के खिलाफ रीमैच बुक किये जाने के बजाए उनका मैच किसी दूसरे सुपरस्टार के खिलाफ कराना चाहिए।

2- ड्रू मैकइंटायर को रीमैच मिलना चाहिए: रोमन रेंस की बादशाहत खत्म करने के लिए वो सही प्रतिद्वंदी हैं

WWE Clash at the Castle के बाद भी रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में बादशाहत बरकरार है और सभी यह जानना चाहते हैं कि कौन सा सुपरस्टार रोमन को हराकर नया चैंपियन बनने वाला है। देखा जाए तो WWE में रोमन रेंस की बादशाहत खत्म करने के लिए ड्रू मैकइंटायर बिल्कुल सही प्रतिद्वंदी हैं और इसलिए उन्हें ट्राइबल चीफ के खिलाफ रीमैच मिलना चाहिए।

अगर ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के खिलाफ रीमैच मिलता है तो संभव है कि इस बार मैकइंटायर अपनी पिछली हार से सबक लेकर रोमन रेंस को हराते हुए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर कब्जा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह पहला मौका होगा जब मैकइंटायर लाइव ऑडियंस के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब रहेंगे।

2- ड्रू मैकइंटायर को रीमैच नहीं मिलना चाहिए: रोमन रेंस vs कैरियन क्रॉस मैच कराने में देरी नहीं करनी चाहिए

कैरियन क्रॉस ने कई हफ्ते पहले WWE SmackDown के एक एपिसोड के दौरान चौंकाने वाली वापसी करते हुए रोमन रेंस के साथ दुश्मनी की शुरूआत की थी। हालांकि, इसके बाद से ही कैरियन क्रॉस और रोमन रेंस की दुश्मनी ठीक तरह आगे नहीं बढ़ पाई है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त रोमन रेंस WWE में ड्रू मैकइंटायर के साथ फिउड में बिजी हैं।

यही कारण है कि ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के खिलाफ रीमैच नहीं मिलना चाहिए। देखा जाए तो रोमन रेंस अक्सर बड़े इवेंट में ही मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर उनका ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ रीमैच बुक किया जाता है तो संभव है कि रोमन रेंस vs कैरियन क्रॉस मैच देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देखा जाए तो रोमन रेंस vs कैरियन क्रॉस किसी ड्रीम मैच से कम नहीं है इसलिए इस मैच को बुक करने में देरी करना सही नहीं रहेगा।

