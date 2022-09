2 धमाकेदार स्टोरीलाइन जो WWE Clash at the Castle के बाद जारी रहेंगी और 2 जो खत्म हो गईं

WWE की स्टोरीलाइंस के बारे में जानिए

WWE Clash at the Castle में कई धमाकेदार मुकाबले हुए, जिनमें रोमन रेंस (Roman Reigns), शेमस (Sheamus) और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) समेत अन्य सभी सुपरस्टार्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर इस इवेंट को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई।

अक्सर किसी बड़े इवेंट के बाद कुछ स्टोरीलाइंस समाप्त हो जाती हैं और कुछ फ्यूड्स को जारी रखा जाता है। इसलिए आर्टिकल में हम उन 2 स्टोरीलाइंस के बारे में आपको बताएंगे जो Clash at the Castle के बाद समाप्त हो गई हैं और 2 जो जारी रहने वाली हैं।

#)WWE SmackDown विमेंस चैंपियनशिप स्टोरीलाइन - खत्म हो गई

लिव मॉर्गन ने Money in the Bank 2022 में विमेंस MITB ब्रीफ़केस जीता और उसी इवेंट में रोंडा राउजी पर कैश-इन कर नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनी थीं। उन्होंने SummerSlam 2022 में राउजी के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड किया, लेकिन Clash at the Castle में उनके सामने शायना बैज़लर की कठिन चुनौती थी।

बैज़लर के मोमेंटम को देखते हुए उनकी मॉर्गन पर चैंपियनशिप जीत की उम्मीद की जाने लगी थी, लेकिन अंत में मॉर्गन ने क्लीन तरीके से बैज़लर को पिन करते हुए अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को डिफेंड किया है। अब चाहे भविष्य में दोनों दोबारा आमने-सामने आएं या ना, लेकिन फिलहाल मॉर्गन की क्लीन तरीके से आई जीत के साथ ही ये स्टोरीलाइन समाप्त हो चली है।

#)बियांका ब्लेयर vs. बेली - जारी रहेगी

Sean Ross Sapp of Fightful.com @SeanRossSapp Bayley pins Bianca Belair! That sets up a future title match Bayley pins Bianca Belair! That sets up a future title match

जब बेली ने SummerSlam 2022 में वापसी कर Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर को कन्फ्रंट किया, तभी ये तह हो चला था कि ब्लेयर की अगली चैलेंजर बेली बनने वाली हैं। हालांकि अभी तक दोनों सुपरस्टार्स की कोई सिंगल्स भिड़ंत तो नहीं हुई, लेकिन Clash at the Castle में 6-विमेन टैग टीम मैच में जरूर आमने-सामने आईं।

इस मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिससे बेली और बियांका ब्लेयर की चैंपियनशिप फ्यूड शुरू होने के पुख्ता संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि बेली ने ब्लेयर को पिन कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी और जाहिर तौर पर Raw विमेंस चैंपियन इसका बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगी।

#)रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर की फ्यूड - खत्म हो गई

Maxwell Harrison Challender @December2519851 @DMcIntyreWWE I'm praying for you Drew McIntyre I'm putting my faith in you and praying to the Lord that you will win the titles I hope you win Drew beat Roman I believe in you @DMcIntyreWWE I'm praying for you Drew McIntyre I'm putting my faith in you and praying to the Lord that you will win the titles I hope you win Drew beat Roman I believe in you https://t.co/I6pgN5iJZQ

WWE SummerSlam 2020 में रोमन रेंस की ब्रॉक लैसनर पर जीत के बाद Clash at the Castle का बिल्ड-अप शुरू हुआ, जो यूके में आयोजित होने वाला था। इसलिए इस इवेंट को ड्रू मैकइंटायर की मदद से हाइप किया गया, जो यूके से संबंध रखते हैं और उन्हें रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल मैच भी दिया गया।

मैच धमाकेदार रहा, जिसकी फैंस ने खूब सराहना की लेकिन अंत में मकइंटायर को अपने होमक्राउड के सामने हार झेलनी पड़ी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मैकइंटायर, रेंस को हराने की काबिलियत रखते हैं और इस मौके पर फैंस भी उन्हें जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले स्कॉटिश वॉरियर को कुछ महीनों के बिल्ड-अप की जरूरत है, जिससे उन्हें कंपनी का टॉप बेबीफेस सुपरस्टार बनाया जा सके।

#)सैथ रॉलिंस और मैट रिडल - जारी रहेगी

रैंडी ऑर्टन द्वारा ब्रेक के कारण चोट लेने के बाद RK-Bro टीम को खत्म कर दिया गया, इसलिए मैट रिडल को सिंगल्स सुपरस्टार के तौर पर आगे बढ़ाया गया। उनकी सैथ रॉलिंस के साथ फ्यूड को WWE Clash at the Castle में मैच का रूप दिया गया। रॉलिंस और रिडल के मैच की प्रो रेसलिंग जगत ने खूब सराहना की, लेकिन शानदार प्रदर्शन के बाद भी द ऑरिजिनल ब्रो को हार झेलनी पड़ी।

आपको याद दिला दें कि इस स्टोरीलाइन बिल्ड-अप के दौरान रॉलिंस, रिडल के परिवार पर तंज कसते हुए इस दुश्मनी को पर्सनल लेवल पर ले गए थे। इसलिए काफी अधिक संभावनाएं हैं कि वो द विजनरी के खिलाफ मिली हार का बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे।

