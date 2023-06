2 Superstars जिन्होंने WWE इतिहास में 2 बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता है

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन सालों से देखने को मिल रहा है। फैंस इन मैचों के लिए काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं। कई सारे दिग्गज और नए सुपरस्टार्स ने Money in the Bank ब्रीफकेस पर कब्जा किया हुआ है।

किसी भी रेसलर के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार जीतना ही बड़ी चीज़ होती है। हालांकि, कंपनी के इतिहास में सिर्फ दो ही सुपरस्टार्स रहे हैं, जिन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को दो बार जीता है। इस आर्टिकल में हम WWE इतिहास के 2 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने करियर में 2 बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता है।

WWE इतिहास के 2 सुपरस्टार्स जिन्होंने Money in the Bank ब्रीफकेस को दो मौकों पर जीता है

1- सीएम पंक

7th June 2009



CM Punk cashes in his Money In The Bank contract on Jeff Hardy - who had just won the World Heavyweight Championhip in a gruelling ladder match against Edge at Extreme Rules 2009.



सीएम पंक को अपने WWE करियर के शुरुआती समय पर तगड़ा पुश मिला। वो WrestleMania 24 में Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा थे। उन्होंने इस जबरदस्त मुकाबले में शेल्टन बेंजामिन, MVP, जॉन मॉरिसन, कार्लिटो और क्रिस जैरिको को पराजित करते हुए अपने करियर की पहली बड़ी जीत दर्ज की थी। पंक ने इस ब्रीफकेस को 92 दिनों तक अपने पास रखने के बाद 30 जून 2008 को Raw के एपिसोड में ऐज पर कैश-इन कर दिया था। वो अपने WWE करियर में पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे।

सीएम पंक ने अगले ही साल फिर बवाल मचाया। उन्होंने WrestleMania 25 में Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाई। कई फैंस को उम्मीद थी कि पंक दोबारा इस ब्रीफकेस को शायद नहीं जीतेंगे। हालांकि, उन्होंने सभी को चौंकाया और क्रिश्चियन, फिनली, केन, मार्क हेनरी, कोफी किंग्सटन, MVP और शेल्टन बेंजामिन को पराजित करके कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया। Extreme Rules 2009 में पंक ने जैफ हार्डी पर कान्ट्रैक्ट कैश-इन किया और नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने।

2- कार्मेला

कार्मेला WWE इतिहास के पहले विमेंस Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा थीं। 2017 में हुए इस मैच में बैकी लिंच, कार्मेला, शार्लेट फ्लेयर, नटालिया और टमीना ने हिस्सा लिया था। यहां जेम्स एल्सवर्थ ने इंटरफेयर करके खुद ब्रीफकेस निकाला और इसे कार्मेला को दे दिया। मैच का अंत विवादित रहा था।

बाद में SmackDown के जनरल मैनेजर डेनियल ब्रायन ने कार्मेला से ब्रीफकेस लिया। 27 जून 2017 को ब्लू ब्रांड के एपिसोड में फिर से इन सभी रेसलर्स के बीच विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हुआ। इस बार कार्मेला ने खुद के दम पर ब्रीफकेस निकाला और जीत दर्ज की। वो कान्ट्रैक्ट को 287 दिनों तक अपने पास रखने में सफल रहीं। 10 अप्रैल 2018 को SmackDown में उन्होंने शार्लेट फ्लेयर पर इसे कैश-इन करके विमेंस टाइटल पर कब्जा किया।

