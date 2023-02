WWE Elimination Chamber के 20 सबसे यादगार मोमेंट्स जिन्हें फैंस को जरूर देखना चाहिए

Elimination Chamber: WWE ने एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) को साल 2010 में प्रीमियम लाइव इवेंट का दर्जा दिया था, लेकिन चैंबर्स की थीम पर आधारित मैच उससे काफी समय पहले से होते आ रहे हैं। इस तरह के मैचों में आमतौर पर बहुत खतरनाक एक्शन देखने को मिलता है, जहां सुपरस्टार्स के चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। इस मैच के इतिहास को ध्यान में रखते हुए आइए डालते हैं नज़र Elimination Chamber के 20 सबसे खतरनाक पलों के बारे में।

WWE Elimination Chamber के इतिहास के सबसे खतरनाक पल

-2022 में WWE चैंपियनशिप के लिए हुए एलिमिनेशन चैंबर मैच में सैथ रॉलिंस ने ऑस्टिन थ्योरी को चैंबर पॉड के ऊपर खतरनाक पावरबॉम्ब लगाया, जिससे शीशा टूट गया था।

-2021 में यूनिवर्सल टाइटल शॉट पाने के लिए हुए मैच में केविन ओवेंस ने रिंग में मौजूद अन्य सभी सुपरस्टार्स को पॉड के ऊपर चढ़ कर मूनसॉल्ट लगाया था।

-No Way Out 2009 में हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में क्रिस जैरिको, रे मिस्टीरियो और अंत में ऐज ने अपने-अपने फिनिशिंग मूव लगाकर जॉन सीना को धराशाई का दिया था।

-2021 के WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में ड्रू मैकइंटायर ने हवा में उछल कर एजे स्टाइल्स को जोरदार तरीके से क्लेमोर किक लगाई थी।

-सबसे पहली विमेंस टैग टीम चैंपियन बनने के लिए 2019 में Elimination Chamber मैच हुआ, जिसमें नाया जैक्स भागती हुई बेली की तरफ आईं, लेकिन बेली के हटने के कारण जैक्स चैंबर पॉड से जा टकराईं।

-2014 के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में शेमस ने गुस्से में आकर उस पॉड पर ब्रोग किक लगाई, जिसमें रैंडी ऑर्टन बंद थे। उनकी किक के प्रभाव से पॉड का शीशा चकनाचूर हो गया था।

-2014 के उसी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में वायट फैमिली ने खतरनाक तरीके से जॉन सीना पर अटैक कर दिया था।

-2015 में WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच में सिनकारा ने चैंबर पॉड के ऊपर से हाई फ्लाइंग मूव लगाकर सबको चौंकाया।

-2012 में हुए WWE चैंपियनशिप मैच में कोफी किंग्सटन ने वॉल के ऊपर से छलांग लगाकर डॉल्फ जिगलर को जोरदार DDT लगाया।

-2018 के Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच में मिकी जेम्स ने पॉड के ऊपर से छलांग लगाने के बाद सोन्या डेविल को एलिमिनेट किया।

-2008 में WrestleMania वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल शॉट पाने के लिए हुए Elimination Chamber मैच में द अंडरटेकर ने पॉड के ऊपर से MVP को खतरनाक चोकस्लैम लगाया।

-WrestleMania 36 के Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने के लिए हुए मुकाबले में शेना बैज़लर ने अन्य सभी सुपरस्टार्स को डॉमिनेट करते हुए जीत दर्ज की।

-WrestleMania 27 में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने के लिए हुए मुकाबले में जॉन मॉरिसन ने चैंबर के ऊपर चढ़ कर आइकॉनिक डाइव लगाई।

-2009 के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में ऐज ने कोफी किंग्सटन पर अटैक कर उनकी जगह ली और आगे चलकर मैच को जीता भी था।

-2020 के टैग टीम चैंपियनशिप मैच में ओटिस डॉल्फ जिगलर को हिट करने से मिस करने के बाद पॉड को तोड़ते हुए रिंग से बाहर जा गिरे।

-2010 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए चैंबर मैच में शॉन माइकल्स ने इंटरफेयर कर द अंडरटेकर पर स्वीट चिन म्यूजिक मूव लगाया था।

-Elimination Chamber 2017 में ब्रे वायट ने एजे स्टाइल्स पर अपना फिनिशर लगाने के बाद पहली बार WWE चैंपियनशिप जीती।

-2018 में पहली बार विमेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच हुआ, जिसे एलेक्सा ब्लिस ने जीतकर इतिहास रचा था।

-2003 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए मैच में गोल्डबर्ग ने क्रिस जैरिको को ऐसा स्पीयर लगाया, जिसके प्रभाव से पॉड का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया था।

-2022 में ब्रॉक लैसनर ने पॉड के ऊपर खड़े होकर ऑस्टिन थ्योरी को खतरनाक अंदाज में एफ-5 लगाया।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes