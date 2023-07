WWE SummerSlam में Brock Lesnar के 3 सबसे धमाकेदार मैच, जिन्हें फैंस बिल्कुल नहीं भूल सकते

Brock Lesnar: WWE में पिछले करीब साढ़े 3 दशकों के समय से समरस्लैम (SummerSlam) फैंस का मनोरंजन करता आ रहा है। जॉन सीना (John Cena), हल्क होगन (Hulk Hogan) और द रॉक (The Rock) जैसे दिग्गज इस इवेंट के कई आइकॉनिक मोमेंट्स का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) भी एक ऐसा नाम है जो SummerSlam में लगातार यादगार मोमेंट्स का हिस्सा बनते रहे हैं।

लैसनर के लिए ये इवेंट अच्छा भी रहा है और बुरा भी क्योंकि कभी वो इसमें चैंपियनशिप जीते तो कुछ मौकों पर चैंपियनशिप हारनी भी पड़ी। मगर इस आर्टिकल में हम SummerSlam में Brock Lesnar के 3 सबसे धमाकेदार मैचों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

#)Brock Lesnar vs Roman Reigns - WWE SummerSlam 2022

SummerSlam 2022 से पूर्व रोमन रेंस, ट्राइबल चीफ किरदार में 2 बार Brock Lesnar से भिड़ चुके थे और दोनों बार लैसनर को हार झेलनी पड़ी। SummerSlam 2022 की भिड़ंत को उनके आखिरी मैच के रूप में प्रमोट किया गया, जिसमें बहुत धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला था।

लैसनर का ट्रैक्टर को रिंगसाइड पर लाना ही मैच में कुछ यादगार घटना घटने के संकेत दे रहा था। वहीं लास्ट-मैन स्टैंडिंग की शर्त भी इस मुकाबले में रोमांच भर रही थी। उम्मीद के अनुसार उनका मैच काफी देर तक चलता रहा, जिसमें 23 मिनट तक जबरदस्त फाइट देखने को मिली।

मैच का सबसे यादगार लम्हा वो रहा जब द बीस्ट ने ट्रैक्टर की मदद से रिंग को एक तरफ से हवा में उठाते हुए टेढ़ा कर दिया था। वहीं मैच का अंत तब हुआ जब द उसोज़ ने लैसनर पर अटैक कर ट्राइबल चीफ को जीत दर्ज करने में मदद की थी।

#)ब्रॉक लैसनर vs सीएम पंक - SummerSlam 2013

साल 2013 में सीएम पंक, पॉल हेमन के क्लाइंट हुआ करते थे लेकिन उस साल Money in the Bank लैडर मैच में हेमन ने धोखा देकर पंक को ब्रीफकेस जीतने से वंचित रख दिया था। पंक के सिर पर हेमन से बदला लेने का भूत सवार था, लेकिन इस बीच Brock Lesnar ने वापसी की और SummerSlam 2013 के लिए पंक vs लैसनर मैच को बुक किया गया।

सीएम पंक और द बीस्ट का मैच 25 मिनट से भी ज्यादा देर तक चला और पंक ने दिखाया कि वो खुद को 'बेस्ट इन द वर्ल्ड' क्यों कहा करते थे। इस नो-डिसक्वालिफिकेशन मैच में एक समय पंक जीत के बहुत करीब आ पहुंचे थे, लेकिन वो पॉल हेमन से बदला लेना चाहते थे इसलिए उनका ध्यान बार-बार भटक रहा था। अंत में इसी बात का फायदा उठाकर लैसनर इस मैच को जीतने में सफल रहे थे।

#)ब्रॉक लैसनर vs जॉन सीना - SummerSlam 2014

2012 में WWE में वापसी के बाद जॉन सीना ही Brock Lesnar के सबसे पहले दुश्मन बने थे। उनकी पहली भिड़ंत Extreme Rules 2012 में हुई, लेकिन उन्हें दोबारा आमने-सामने आने के लिए करीब 2 सालों का इंतज़ार करना पड़ा। SummerSlam 2014 में द बीस्ट ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लैसनर को चैलेंज किया था।

ये पहला मौका था जब लैसनर वापसी के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे थे। इस मैच को पूरी तरह द बीस्ट ने डॉमिनेट किया और द चैम्प को 16 जर्मन सुपलेक्स लगाए थे। अंत में उन्होंने एफ-5 लगाया और जॉन को पिन करते हुए बड़ी जीत हासिल की थी।