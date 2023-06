3 शानदार फैसले जो WWE ने Money in the Bank 2023 को लेकर लिए हैं 

Money in the Bank: WWE की तरफ से मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 का बिल्ड-अप लगभग समाप्त हो चुका है। अब Money in the Bank से पहले स्मैकडाउन (SmackDown) के केवल एक एपिसोड का आयोजन कराना बाकी रह गया है। इस इवेंट के लिए अभी तक 7 मैचों का ऐलान किया गया है।

यह देखना रोचक होगा कि अंतिम समय में इस इवेंट के मैच कार्ड में नए मुकाबले शामिल किए जाते हैं या नहीं। WWE अभी तक Money in the Bank 2023 को लेकर कई शानदार फैसले ले चुकी है। इस आर्टिकल में हम 3 ऐसे शानदार फैसलों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE ने Money in the Bank 2023 को लेकर लिए हैं।

3- WWE Money in the Bank 2023 में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच शामिल करना

WWE द्वारा विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस कराए हुए कई साल बीत चुके हैं। हालांकि, लंबे समय से इस टाइटल का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। यही नहीं, इस टाइटल को प्रीमियम लाइव इवेंट्स में भी डिफेंड किया जाना लगभग बंद हो चुका था लेकिन ऐसा लग रहा है कि WWE ने इस चीज़ में बदलाव करने का फैसला कर लिया है।

बता दें, रोंडा राउज़ी & शेना बैज़लर ने हाल ही में एल्बा फायर & आईला डौन को हराकर मेन रोस्टर और NXT की विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को यूनिफाई कर दिया था। अब WWE ने Money in the Bank 2023 के लिए लिव मॉर्गन & राकेल रॉड्रिगेज़ vs शेना बैज़लर & रोंडा राउज़ी का विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच बुक कर दिया है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि WWE ने इस टाइटल को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है।

2- WWE सुपरस्टार फिन बैलर को सैथ रॉलिंस के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में शामिल करना

Chris Rappaport @ChrisRappaport After nearly 7 years, we finally get back this left-off rivalry between Seth Rollins and Finn Balor. Success vs. Vengeance After nearly 7 years, we finally get back this left-off rivalry between Seth Rollins and Finn Balor. Success vs. Vengeance ✊✊ https://t.co/kHqlPRE1dJ

फिन बैलर WWE के सबसे टैलेंटेड सुपरस्टार्स में से एक हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से वर्ल्ड टाइटल पिक्चर से दूर रखा जा रहा था। हालांकि, अब फिन बैलर को सिंगल्स सुपरस्टार के रूप में बेहतरीन बुकिंग मिलना शुरू हो चुका है। यही नहीं, फिन बैलर को Money in the Bank 2023 में सैथ रॉलिंस के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में भी शामिल कर दिया गया है।

इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान फिन बैलर को सैथ रॉलिंस के वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के बड़े खतरे के रूप में पेश किया गया है। यही नहीं, फिन बैलर ने बार-बार सैथ रॉलिंस पर हमला करके उन्हें काफी चोट पहुंचाई है। इस वजह से फिन बैलर के पास Money in the Bank में सैथ रॉलिंस से वर्ल्ड टाइटल जीतने का शानदार मौका होगा।

1- मेंस WWE Money in the Bank लैडर मैच में पूर्व विजेताओं को शामिल नहीं करना

WWE ने इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए सुपरस्टार्स का काफी सोच-समझकर चुनाव किया है। बता दें, इस साल मुकाबले में एक भी पूर्व MITB विजेता को चुना नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि गारंटी है कि इस साल कोई सुपरस्टार अपने करियर में पहली बार मेंस Money in the Bank विजेता बनेगा।

देखा जाए तो यह WWE द्वारा लिया गया काफी शानदार फैसला है। भले ही, इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में स्टार पावर की कमी लग रही है। हालांकि, इस मुकाबले में शामिल सभी सुपरस्टार्स बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर हैं, इसलिए धमाकेदार मैच होने की उम्मीद है।

