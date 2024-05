3 बड़ी गलतियां जो WWE King and Queen of the Ring 2024 के बाद Raw के पहले एपिसोड में देखने को मिलीं

Raw Big Mistakes: WWE King and Queen of the Ring के बाद रॉ (Raw) के पहले एपिसोड में कुछ धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले। शो में मौजूद सभी सुपरस्टार्स ने अपना दम दिखाया। कुछ नई स्टोरीलाइन भी सामने आईं।

शो की शुरूआत में गुंथर का सैगमेंट देखने को मिला। उनके सैगमेंट में डेमियन प्रीस्ट और उनके साथी सहित ब्रॉन स्ट्रोमैन ने दखलअंदाजी की। स्ट्रोमैन का जेडी मैकडॉना के खिलाफ मैच देखने को मिला। इल्या ड्रैगूनोव और रिकोशे भी एक्शन में नज़र आए। ऑथर्स ऑफ पेन और क्रीड ब्रदर्स ने भी फैंस को अच्छा मैच दिया।

शेमस का सैगमेंट भी रेड ब्रांड के एपिसोड में हुआ। लायरा वैल्किरिया, ब्रॉन्सन रीड और रे मिस्टीरियो ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। वहीं मेन इवेंट में बैकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच हुआ। शानदार शो के बावजूद रेड ब्रांड के एपिसोड में कुछ गलतियां देखने को मिलीं।

#3 WWE ने ओपनिंग सैगमेंट की बुकिंग अच्छे से नहीं की

Expand Tweet

Raw का ओपनिंग सैगमेंट देखकर आप ये ही कहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। गुंथर ने सैगमेंट की शुरूआत की। उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट अपने साथियों के साथ आए। गुंथर और प्रीस्ट के बीच बातचीत हुई। ड्रू मैकइंटायर ने फिर एंट्री की और सभी पर निशाना साधा।

सैगमेंट के अंत में ब्रॉन स्ट्रोमैन भी रिंग में आए। उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को कंफ्रंट किया। कौन किसके खिलाफ क्या बोल रहा है ये किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। एक तरह से कहा जाए तो ओपनिंग सैगमेंट की खिचड़ी बन गई। कंपनी द्वारा ये बहुत बड़ी गलती इस बार देखने को मिली।

#2 WWE द्वारा जे उसो को बुक नहीं करना

Expand Tweet

चौंकाने वाली बात है कि जे उसो इस हफ्ते Raw में नज़र नहीं आए। WWE King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में भी उनका मैच नहींं हुआ था। आप सभी को पता है कि हर हफ्ते जे रेड ब्रांड में अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो उनकी एंट्री फर फैंस भी खुश हो जाते हैं।

ऐसा लगता है कि कंपनी ने इस बार उनकी बुकिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। जे उसो आने वाले समय में सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर सकते हैं। इस लिहाज से मौजूदा समय में उनकी बुकिंग तगड़ी होनी चाहिए और वो हर हफ्ते शो में नज़र आने चाहिए। जे का इस हफ्ते शो में एंट्री नहीं करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है।

#1 WWE Raw में इल्या ड्रैगूनोव और रिकोशे के बीच हुए मैच का क्लीन एंड नहीं हुआ

आप सभी को पता है कि इल्या और रिकोशे रिंग में दमदार प्रदर्शन करने का माद्दा रखते हैं। दोनों ने इस हफ्ते फैंस को अच्छा मैच भी दिया। इल्या ने मेन रोस्टर में अभी तक अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता है। कंपनी द्वारा दोनों के बीच मैच का अंत अच्छे से कराना चाहिए था लेकिन मुकाबला नो कॉन्टेस्ट पर खत्म हुआ।

मुकाबले में ब्रॉन ब्रेकर के आने का शायद कोई मतलब नहीं बनता था। ब्रेकर को किसी और तरह से कंपनी द्वारा बुक किया जा सकता था। उनके आने से इल्या और रिकोशे का प्रदर्शन भी सभी के दिमाग से निकल गया। कंपनी द्वारा ये बड़ी गलती इस हफ्ते देखने को मिली।