3 बड़ी गलतियां जो WWE को Money in the Bank 2023 में नहीं करनी चाहिए 

Money in the Bank: WWE के अगले प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) के आयोजन में करीब दो हफ्ते रह गए हैं। WWE इस साल Money in the Bank इवेंट का आयोजन लंदन, इंग्लैंड के O2 एरीना में कराने वाली है। अभी तक इस इवेंट के लिए मेंस & विमेंस लैडर मैचों सहित कुल 4 मुकाबलों का ऐलान हो चुका है।

ऐसा लग रहा है कि WWE ने Money in the Bank 2023 को धमाकेदार बनाने का प्लान बना लिया है। हालांकि, इस इवेंट में किसी तरह की गलती होती है तो शो देखने का मजा किरकिरा हो सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Money in the Bank 2023 में नहीं करनी चाहिए।

3- WWE Money in the Bank 2023 में ब्रॉक लैसनर के दखल की वजह से कोडी रोड्स की डॉमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ हार

WWE Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स को सिंगल्स मैच में डॉमिनिक मिस्टीरियो का सामना करना है। इस मैच में कोडी रोड्स द्वारा डॉमिनिक मिस्टीरियो को हराए जाने की संभावना लग रही है। हालांकि, इसके साथ ही मुकाबले में ब्रॉक लैसनर के दखल की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर ब्रॉक लैसनर इस मैच में दखल देते हैं तो वो कोडी रोड्स पर हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर सकते हैं।

इस स्थिति में डॉमिनिक मौके का फायदा उठाकर कोडी को हरा सकते हैं। हालांकि, अगर कोडी रोड्स को डॉमिनिक मिस्टीरियो के हाथों हार मिलती है तो इससे कोडी के टॉप सुपरस्टार के रूप में कैरेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यही कारण है कि WWE को Money in the Bank में कोडी रोड्स को किसी भी हाल में डॉमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ हार के लिए नहीं बुक करना चाहिए।

2- WWE सुपरस्टार एलए नाइट को मिस्टर Money in the Bank विजेता नहीं बनाना

एलए नाइट इस साल Money in the Bank इवेंट जीतने के सबसे बड़े दावेदार लग रहे हैं। हालांकि, इस साल होने जा रहे मेंस MITB लैडर मैच में डेमियन प्रीस्ट, शिंस्के नाकामुरा जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। यही कारण है कि संभव है कि WWE इनमें से किसी एक सुपरस्टार को इस साल का मिस्टर Money in the Bank विजेता बनाते हुए चौंका सकती है।

हालांकि, ऐसा करना बड़ी गलती होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर फैंस एलए नाइट को इस साल मिस्टर MITB विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं। यही कारण है कि अगर एलए नाइट की जगह कोई दूसरा सुपरस्टार MITB विजेता बनता है तो सुपरस्टार को शायद फैंस से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से WWE को एलए नाइट को मिस्टर Money in the Bank बनाते हुए उनकी मेन इवेंट सीन में एंट्री करानी चाहिए।

1- WWE सुपरस्टार फिन बैलर के डीमन के रूप में मैच लड़ने की स्थिति में उनका हार जाना

WWE Money in the Bank इवेंट के लिए सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बुक कर दिया गया है। बता दें, सैथ रॉलिंस ने इस मैच के लिए फिन बैलर को उनके डीमन कैरेक्टर की वापसी कराने के लिए कहा है। यही कारण है कि संभव है कि फिन बैलर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में सैथ रॉलिंस का सामना करने के लिए डीमन के रूप में उतर सकते हैं।

बता दें, फिन बैलर को डीमन को WWE में लड़े गए दो आखिरी मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। अगर डीमन को लगातार तीसरी हार मिलती है तो इस सुपरनैचुरल कैरेक्टर को लेकर हाइप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि अगर फिन बैलर Money in the Bank में डीमन के रूप में सैथ रॉलिंस का सामना करते हैं तो इस मैच में डीमन को जीत के लिए बुक करके नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाना चाहिए।

