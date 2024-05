WWE SmackDown,17 मई 2024: 3 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिली

SmackDown: WWE SmackDown का एपिसोड इस हफ्ते शानदार रहा। WWE King and Queen of the Ring 2024 को लेकर बिल्डअप देखने को मिला। कुछ एक्शन से भरपूर मैचों ने फैंस का दिल जीता।

शो की शुरूआत बियांका ब्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन के बीच Queen of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच से हुई। इसके बाद कुछ बैकस्टेज सैगमेंट देखने को मिले। एलए नाइट और टामा टोंगा के बीच भी King of the Ring टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच हुआ। लोगन पॉल और कोडी रोड्स के चैंपियन vs चैंपियन मैच के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सैगमेंट में भी काफी बवाल हुआ।

नाया जैक्स और जेड कार्गिल के बीच Queen of the Ring का क्वार्टर फाइनल मैच हुआ। DIY और LDF के बीच हुए टैग टीम मैच ने भी फैंस का दिल जीता। मेंन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और कार्मेलो हेज के बीच King of the Ring टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच देखने को मिला। अच्छे शो के बावजूद SmackDown में कुछ ऐसी गलतियां हुईं जिसने फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया।

#3 WWE द्वारा चैंपियन vs चैंपियन मैच में बदलाव करना

पिछले हफ्ते कंपनी ने King and Queen of the Ring के लिए कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच चैंपियन vs चैंपियन मैच का ऐलान किया था। इस मुकाबले में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप दांव पर थे। फैंस भी बहुत ज्यादा मुकाबले के लिए उत्साहित हो गए।

इस हफ्ते कंपनी ने SmackDown के एपिसोड में फैंस को झटका दे दिया। लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सैगमेंट हुआ था। यहां से निर्णय निकला कि King and Queen of the Ring में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए दोनों के बीच मैच होगा। कंपनी ने इतने बड़े मुकाबले में बदलाव कर अच्छा काम नहीं किया। WWE के इस फैसले से फैंस भी निराश हुए होंगे। ऐसा लगा कि कंपनी द्वारा WWE यूनिवर्स के साथ भद्दा मजाक किया गया।

#2 WWE द्वारा कुछ सुपरस्टार्स के लिए कोई प्लान नहीं बनाना

पिछले कुछ हफ्तों में देखा जाए तो WWE ने कुछ बड़े सुपरस्टार्स की बुकिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगा कि कंपनी के पास कोई प्लान ही नहीं है। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई बड़े स्टार्स गायब नज़र आए और ना ही उनके लिए कोई प्लान दिखा।

एंड्राडे, शिंस्के नाकामुरा, नेओमी और एजे स्टाइल्स रोस्टर में मौजूद बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। ऐसा लगा कि कंपनी ने इन सभी को इस हफ्ते दरकिनार कर दिया। एंड्राडे, नाकामुरा और नेओमी तो शो में ही नहीं दिखे। स्टाइल्स का भी बस बैकस्टेज इंटरव्यू हुआ। कंपनी ने इन स्टार्स के लिए कोई प्लान ना बनाकर बड़ी गलती इस बार की।

#1 WWE King and Queen of the Ring 2024 के लिए किसी भी मैच का ऐलान ना करना

WWE द्वारा हुई बड़ी गलती

King and Queen of the Ring 2024 का आयोजन सऊदी अरब में 25 मई को होगा। अब ज्यादा समय इस इवेंट के बिल्डअप में नहीं बचा है। अभी तक कंपनी ने सिर्फ पांच मुकाबलों का ऐलान किया है। SmackDown के एपिसोड में किसी मुकाबले का ऐलान नहीं किया गया।

ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सऊदी अरब में होने वाले इस इवेंट को सफलता मिल पाएगी या नहीं। कंपनी ने SmackDown में कम से कम एक मुकाबले का ऐलान जरूर करना चाहिए था। इससे फैंस का मोमेंटम भी बरकरार रहता और नई चीज भी देखने को मिलती। कंपनी द्वारा ये बड़ी गलती इस बार देखने को मिलती।