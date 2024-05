3 बड़ी गलतियां जो WWE King and Queen of the Ring 2024 से पहले SmackDown के अंतिम शो में देखने को मिली

SmackDown Big Mistakes: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का एपिसोड इस हफ्ते अच्छा रहा। फैंस को काफी कुछ देखने को मिला। King and Queen of the Ring का बिल्डअप भी शानदार अंदाज में हुआ। मेन इवेंट में भी इस बार बहुत ही अच्छा मैच हुआ।

शो की शुरूआत बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स के बीच हुए मुकाबले से हुई। दोनों के बीच Queen of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच हुआ। ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में भी काफी हंगामा देखने को मिला। एलए नाइट और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मुकाबला कार्मेलो हेज, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के साथ देखने को मिला।

King and Queen of the Ring में टाइटल मैच से पहले कोडी रोड्स और लोगन पॉल का सैगमेंट भी हुआ। बेली और चेल्सी ग्रीन भी एक्शन में नज़र आईं। मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा के बीच King of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच हुआ। केविन ओवेंस ने भी अंत में धमाकेदार वापसी की। खैर अच्छे शो के बावजूद King and Queen of the Ring से पहले SmackDown के अंतिम शो में कुछ ऐसी गलतियां हुईं जिसने फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया।

#3 WWE SmackDown में लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच ब्रॉल नहींं हुआ

King and Queen of the Ring में लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। दोनों की राइवलरी में फैंस को शायद मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि कुछ भी एक्शन देखने को नहीं मिला।

पिछले दो हफ्ते दोनों ने प्रोमो के जरिए एक-दूसरे पर आरोप लगाए और हराने का दावा किया। इस हफ्ते SmackDown में भी दोनों का आमना-सामना हुआ। सभी को उम्मीद थी कि लोगन और कोडी के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैंस सोच रहे थे कि ब्रॉल के लिए पहला कदम लोगन पॉल उठाएंगे लेकिन सभी की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। WWE द्वारा ये बहुत बड़ी गलती इस बार देखने को मिली।

#2 WWE द्वारा चैंपियन को पिन के लिए बुक करना

WWE द्वारा पिछले कुछ समय से टैग टीम डिवीजन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर ब्लू ब्रांड में WWE टैग टीम चैंपियन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी की मौजूदा बुकिंग किसी को भी समझ नहीं आ रही है। कंपनी ने इस हफ्ते भी दोनों की बुकिंग बहुत ही खराब अंदाज में की।

ग्रेसन वॉलर को देखकर ऐसा लगा कि वो एक नॉर्मल स्टार हैं। चैंपियन जैसी शख्सियत उनकी नहीं दिखी। इतना कम नहींं था कि WWE ने उन्हें पिन के लिए बुक कर दिया। ब्लू ब्रांड में एलए नाइट और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मुकाबला कार्मेलो हेज, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के साथ हुआ। मैच के अंत में मोंटेंज़ फोर्ड ने वॉलर को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। एक चैंपियन को इस तरह से पिन किया जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कंपनी द्वारा बहुत बड़ी गलती ये देखने को मिली।

#1 WWE द्वारा पहले बड़े मैच का ऐलान करना और फिर रद्द कर देना

SmackDown का ये एपिसोड सऊदी अरब में हुआ था। ऐसा लगा कि कंपनी ने सऊदी के फैंस के साथ बड़ा मजाक किया। दरअसल इस शो के लिए WWE ने कुछ दिन पहले सोलो सिकोआ और टांगा लोआ का मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ तय किया था। शो में ये मैच हुआ ही नहीं और इसका कारण भी खुलकर नहीं बताया गया।

शो के दौरान पॉल हेमन ने सिकोआ को बताया कि लोआ क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से सऊदी अरब नहीं आ पाए हैं। कंपनी को तो इस बारे में पहले से जानकारी होगी। अगर ऐसा ही था तो उनके मैच का ऐलान कुछ दिन पहले ही क्यों कर दिया गया। कंपनी को सोच समझ कर यहां पर फैसला लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ी कंपनी ने इस बार की।