3 बड़े Superstars जिन्हें जल्द से जल्द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन Cody Rhodes की बादशाहत को खत्म कर देना चाहिए

Superstars Who Can Dethrone Cody Rhodes Soon: अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप इस समय कोडी रोड्स (Cody Rhodes) के पास है। रोड्स ने अपने इस टाइटल को Backlash France और King and Queen of the Ring में सफलतापूर्वक रिटेन रखा। अब उनकी एजे स्टाइल्स (AJ Styles) के साथ दुश्मनी दोबारा शुरू हो गई है। Clash at the Castle में फैंस को एजे और कोडी की भिड़ंत देखने को मिल सकती है।

कई लोगों का मानना है कि कोडी रोड्स का चैंपियनशिप रन लंबा चलेगा। इसी बीच संभावना यह भी है कि आने वाले कुछ महीनों में इसका अंत देखने को मिल जाए। ऐसे में कुछ स्टार्स हैं, जो रोड्स से टाइटल लेने के लिए शानदार विकल्प होंगे। इस आर्टिकल में हम 3 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें कोडी रोड्स की बादशाहत जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए।

3- रोमन रेंस, कोडी रोड्स को हराकर दोबारा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप हासिल कर सकते हैं

Trending

रोमन रेंस ने WrestleMania XL में अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को गंवाया। उनका यह टाइटल रन 1316 दिनों का रहा था और वो जरूर वापस आकर इसे दोबारा हासिल करना चाहेंगे। रोमन कुछ समय बाद वापसी करते हुए कोडी रोड्स को कंफ्रंट कर सकते हैं और उनसे रीमैच की मांग कर सकते हैं। रोमन और कोडी के बीच आखिरी दो मैच बेहतरीन रहे।

रोमन रेंस और कोडी रोड्स को फैंस दोबारा आमने-सामने आते हुए देखना चाहेंगे। दोनों मिलकर SummerSlam 2024 में एक प्रॉपर मैच दे सकते हैं। रोमन इस मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए कोडी रोड्स की बादशाहत को खत्म कर सकते हैं। रेंस जब भी वापसी करेंगे, तो फैंस का सपोर्ट उनके साथ होगा। ऐसे में रोमन का अब चैंपियनशिप जीतना रोचक साबित हो सकता है।

2- रैंडी ऑर्टन का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनना शानदार होगा

कोडी रोड्स ने अपने करियर के शुरुआती समय में रैंडी ऑर्टन के साथ काम किया था। इसी बीच रोड्स को ऑर्टन से लिगेसी फैक्शन में रहते हुए काफी कुछ जानने को भी मिला। रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स अभी अच्छे दोस्त हैं और वो एक-दूसरे का ऑन-स्क्रीन सम्मान करते हैं। इन सभी चीज़ों के बावजूद रैंडी चैंपियनशिप के लिए कई बार अपने दोस्तों के खिलाफ भी जा चुके हैं।

अगर 14 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन मेन इवेंट स्टोरीलाइन में आने का मन बनाते हैं, तो वो किसी शो में आकर कोडी रोड्स को कंफ्रंट करते हुए हील टर्न ले सकते हैं और दुश्मनी की शुरुआत कर सकते हैं। फैंस को दोनों ही दोस्तों के बीच मैच देखने में मजा आएगा। कई फैंस चाहते हैं कि रैंडी आगे जाकर जॉन सीना और रिक फ्लेयर की 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के रिकॉर्ड की बराबरी करें। रोड्स को हराकर ऑर्टन उस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं।

1- WWE दिग्गज द रॉक को कोडी रोड्स की बादशाहत खत्म करनी चाहिए

द रॉक और कोडी रोड्स के बीच बड़ा इतिहास रहा है। WrestleMania XL से पहले द रॉक ने रोड्स की नाक में दम कर दिया था। इसी बीच रॉक ने यह तय करने का प्रयास किया कि कोडी रोड्स, रोमन रेंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनने में असफल हो। रोड्स ने सभी मुश्किलों को पर किया और चैंपियन बने। WrestleMania के बाद Raw में आकर द रॉक ने कोडी रोड्स को कंफ्रंट किया।

द रॉक ने इसी बीच साफ कर दिया कि अभी वो अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए ब्रेक ले रहे हैं लेकिन वो वापस जरूर आएंगे। ग्रेट वन ने बताया कि वो कोडी रोड्स के खिलाफ लड़ने के लिए वापसी करेंगे। SummerSlam 2024 के लिए रॉक वापस आ सकते हैं। उनका यहां कोडी के खिलाफ मैच देखने को मिल सकता है। अगर यह मैच होता है, तो रॉक किसी तरह से अमेरिकन नाईटमेयर के टाइटल रन को खत्म करते हुए नज़र आ सकते हैं।