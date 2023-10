3 मौजूदा AEW Superstars जो भविष्य में WWE Hall of Fame में शामिल हो सकते हैं

AEW: WWE में हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) सेरेमनी का आयोजन हर साल देखने को मिलता है। इसी बीच कई दिग्गज सुपरस्टार्स को कंपनी सम्मानित करते हुए Hall of Famer का दर्जा देती है। द अंडरटेकर (The Undertaker), ब्रेट हार्ट (Bret Hart), रिक फ्लेयर (Ric Flair) समेत कई दिग्गज इस श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

इस समय कई ऐसे मौजूदा WWE सुपरस्टार्स हैं, जो आगे जाकर Hall of Famer बन सकते हैं। दूसरी ओर WWE की विरोधी कंपनी AEW में मौजूद कुछ रेसलर्स भी इस सम्मान को हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 मौजूदा AEW सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जो भविष्य में WWE Hall of Famer जरूर बन सकते हैं।

3- मौजूदा AEW TNT चैंपियन Christian Cage WWE Hall of Fame में शामिल हो सकते हैं

क्रिश्चियन केज ने WWE में काफी सालों तक काम किया और वो जबरदस्त तरीके से सफलता हासिल कर पाए। केज ने बाद में चोटिल होने के कारण रिटायरमेंट भी ले ली थी और ऐसा लग रहा था कि WWE उन्हें Hall of Fame में शामिल कर लेगा। क्रिश्चियन ने रिंग में दोबारा वापसी की और वो AEW के साथ जुड़ गए।

अभी वो All Elite Wrestling में काफी शानदार काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ सालों तक वो इस प्रमोशन में नज़र आ सकते हैं। केज को WWE द्वारा जरूर ही भविष्य में अपने योगदान के कारण Hall of Fame में शामिल किया जा सकता है। क्रिश्चियन अपने AEW में सफर के बाद दोबारा WWE में आकर यह बड़ा पद हासिल कर सकते हैं।

2- ब्रायन डेनियलसन

ब्रायन डेनियलसन ने WWE में डेनियल ब्रायन नाम से काफी सफलता हासिल की है। वो WWE इतिहास के सबसे बड़े बेबीफेस सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। अभी वो AEW के लिए काम कर रहे हैं लेकिन WWE में उन्होंने ज्यादा नाम कमाया है। यह बात लगभग तय नज़र आती है कि ब्रायन भविष्य में दोबारा WWE में वापसी करेंगे।

उनके All Elite Wrestling में रहने के बाद भी WWE के साथ रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। ऐसे में उन्हें अपने करियर के खत्म होने के बाद Hall of Fame क्लास में जगह दी जा सकती है। ब्रायन ने अपने अनोखे कैरेक्टर और फैंस द्वारा मिले जबरदस्त सपोर्ट के कारण बड़ा नाम बनाया है। ऐसे में WWE का उन्हें सम्मानित करना अच्छा फैसला रहेगा।

1- क्रिस जैरिको

क्रिस जैरिको ने WWE में सालों तक काम किया और वो अपने टैलेंट के दम पर जबरदस्त सफलता हासिल कर पाए। जैरिको ने अपने WWE करियर में कई दिग्गजों को हराया है और वो वर्ल्ड टाइटल्स पर भी कब्जा कर चुके हैं। क्रिस अभी AEW का हिस्सा बने हुए हैं और उनका यह रन अच्छा रहा है।

क्रिस जैरिको संभावित रूप से All Elite Wrestling में ही अपने करियर को खत्म करना चाहेंगे। आगे जाकर WWE जरूर ही क्रिस को Hall of Fame में शामिल करना चाहेगा। जैरिको का WWE में काफी योगदान रहा है और उनके कई खास मोमेंट्स को भूल पाना मुश्किल है। ऐसे में भविष्य में जरूर WWE द्वारा इस रेसलिंग दिग्गज को जरूर ही सम्मान दिया जा सकता है। जैरिको भी इस खिताब को पाकर जरूर खुश हो जाएंगे।