3 मौजूदा WWE Superstars जिनका Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन असफल रहा है

Money in the Bank: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) रहेगा। इस शो का आयोजन सालों से देखने को मिल रहा है। यहां Money in the Bank लैडर मैच आयोजित किए जाते हैं और विजेता को ब्रीफकेस मिलता है, जिसे वो कभी भी कैश-इन करके चैंपियनशिप मैच पा सकते हैं।

इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद कई सारे स्टार्स की किस्मत बदली है और वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। हालांकि, कुछ इस मामले में असफल भी रहे हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 मौजूदा WWE सुपरस्टार्स को लेकर बात करेंगे, जिनका Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन असफल रहा है।

1- WWE दिग्गज Austin Theory का Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन असफल रहा था

ऑस्टिन थ्योरी ने Money in the Bank 2022 मैच में एंट्री करके फैंस को चौंका दिया था। मैच शुरू होने से पहले एडम पीयर्स ने आकर उनकी एंट्री का ऐलान किया था। थ्योरी ने Money in the Bank ब्रीफकेस को जीता और फैंस से उन्हें जबरदस्त तरीके से बू किया था। थ्योरी ने ब्रीफकेस को कुछ महीनों तक अपने पास रखा।

7 नवंबर 2022 को Raw में सैथ रॉलिंस ने बॉबी लैश्ले को हराकर अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया। मैच के बाद ऑस्टिन थ्योरी ने आकर अपना Money in the Bank ब्रीफकेस दांव पर लगाया। हालांकि, उन्हें इस मुकाबले में चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। वो मिड कार्ड टाइटल पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने वाले पहले स्टार बने और इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई।

2- ब्रॉन स्ट्रोमैन

ब्रॉन स्ट्रोमैन 2017-2018 में फैन फेवरेट सुपरस्टार थे और सभी को उनका खतरनाक अंदाज बहुत पसंद था। इसी बीच स्ट्रोमैन ने Money in the Bank 2018 के लैडर मैच में डॉमिनेशन दिखाते हुए ब्रीफकेस पर कब्जा किया। बाद में उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को दांव पर लगाने की कोशिश की लेकिन मैच आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ।

बाद में स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस के खिलाफ ब्रीफकेस दांव पर लगाते हुए Hell in a Cell 2018 में यूनिवर्सल टाइटल मैच हासिल किया। यह मैच काफी तगड़ा रहा और अंत में ब्रॉक लैसनर ने इंटरफेयर किया। उन्होंने दोनों स्टार्स पर हमला किया और मैच नो कांटेस्ट में खत्म हुआ। स्ट्रोमैन के कैश-इन पर लैसनर ने पानी फेर दिया।

3- बैरन कॉर्बिन

बैरन कॉर्बिन को मेन रोस्टर पर डेब्यू करने के बाद से बेहतरीन पुश मिला। उन्होंने Money in the Bank 2017 का लैडर मैच जीता और लग रहा था कि वो जल्द ही चैंपियन बनेंगे। 15 अगस्त 2017 को SmackDown के एपिसोड में बैरन कॉर्बिन ने उस समय के WWE चैंपियन जिंदर महल पर अपना ब्रीफकेस कैश-इन किया।

इसी बीच जॉन सीना भी रिंगसाइड पर थे। उन्होंने कॉर्बिन का ध्यान भटकाया और इसका फायदा जिंदर महल ने उठाते हुए रोलअप द्वारा जीत दर्ज की। साथ ही अपनी WWE चैंपियनशिप रिटेन की। देखा जाए तो कॉर्बिन कभी इस हार से रिकवर नहीं कर पाए और उस लेवल की हाइप भी नहीं हासिल कर पाए। कॉर्बिन को आने वाले समय में जरूर अच्छा पुश मिलना चाहिए क्योंकि उन्होने अपनी ओर से योगदान में कोई कमी नहीं छोड़ी है।

