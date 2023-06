3 मौजूदा WWE Superstars जिन्होंने सबसे ज्यादा बार Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लिया है लेकिन कभी जीत दर्ज नहीं कर पाए

Money in the Bank: WWE में सालों से मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच देखने को मिलते आ रहे हैं। कई सारे दिग्गज रेसलर्स अभी तक इस मुकाबले का हिस्सा बने हैं। ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar), सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और जॉन सीना (John Cena) समेत कई बड़े रेसलर्स लैडर मैच में जीत प्राप्त कर चुके हैं।

कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने Money in the Bank लैडर मैचों में कई बार हिस्सा लिया है लेकिन उनकी हर बार किस्मत खराब रही है। इस आर्टिकल में हम 3 ऐसे मौजूदा सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लिया है लेकिन उन्हें कभी जीत नहीं मिली है।

3- WWE Money in the Bank में Drew Mcintyre 5 बार हिस्सा ले चुके हैं

ड्रू मैकइंटायर को WWE में काफी ज्यादा सफलता मिली है। वो WWE चैंपियनशिप के अलावा मिड कार्ड और टैग टीम टाइटल्स भी जीत चुके हैं। साथ ही उन्होंने Royal Rumble मुकाबले में भी जीत हासिल की हुई है। हालांकि, मैकइंटायर ने 5 बार Money in the Bank मैच में हिस्सा लेने के बावजूद एक बार भी जीत हासिल नहीं की है।

मैकइंटायर ने WrestleMania 26 में हुए लैडर मैच में हिस्सा लिया लेकिन वो इसे जीत नहीं पाए। साथ ही वो Money in the Bank 2010, 2019, 2021 और 2022 में भी लैडर मुकाबले में नज़र आए थे। हालांकि, उन्हें इनमें जीत नहीं मिल पाई। मैकइंटायर का WWE में रिकॉर्ड अच्छा रहा है और भविष्य में वो अपने करियर में कुछ अन्य उपलब्धियां भी हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।

2- शेल्टन बेंजामिन (5 बार)

शेल्टन बेंजामिन को अपने हाई-फ्लाइंग अंदाज और रिस्क लेने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कई सारे फैंस उन्हें एक परफेक्ट रेसलर भी मानते हैं। बेंजामिन ने Money in the Bank मैचों में कई खास स्पॉट्स दिए हैं। उनका डेब्यू काफी सालों पहले हुआ था और वो अभी भी कंपनी में एक्टिव स्टार के रूप में नज़र आ रहे हैं।

शेल्टन बेंजामिन ने अपने WWE करियर में 5 बार Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लिया है। वो कंपनी में हुए शुरुआती 6 में से 5 MITB मैचों का हिस्सा बने हैं। उन्होंने WrestleMania 21, 22, 24, 25 और 26 में लैडर मुकाबले में अपनी जगह बनाई लेकिन उन्हें एक में भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का चांस नहीं मिल पाया।

1- कोफी किंग्सटन (7 मैच)

कोफी किंग्सटन WWE इतिहास में केन के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार Money in the Bank मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सुपरस्टार हैं। उन्होंने अभी तक 7 बार इस तरह के मैच में अपनी जगह पक्की की है लेकिन एक बार भी उनकी जीत देखने को नहीं मिली है। दूसरी ओर केन ने 7 में से एक बार कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया है।

कोफी किंग्सटन ने WrestleMania 25 और 26 में Money in the Bank लैडर मैच लड़ा था। हालांकि, उन्हें जीत नहीं मिली। उन्होंने इसके बाद Money in the Bank 2010, 2011, 2014, 2015 और 2018 में ब्रीफकेस के लिए मैच में हिस्सा लिया है। इन मौकों पर भी उनकी किस्मत खराब रही।

