WWE के 3 पूर्व चैंपियन जिन्हें AEW में अपने सबसे भरोसेमंद साथियों से धोखा मिला है

Former Champions in WWE Who Got Betrayed in AEW: प्रोफेशनल रेसलिंग में धोखे मिलना काफी आम बात है, चाहे वो फिर WWE हो या फिर AEW क्यों नहीं हो। AEW को रेसलिंग की दुनिया में आए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसी बीच उन्होंने कई सारी रोचक स्टोरीलाइन दी है और कई पूर्व WWE स्टार्स ने वहां जाकर नाम भी कमाया है। WWE में चैंपियन रह चुके कुछ दिग्गज भी AEW के लिए इस समय काम कर रहे हैं। इसी बीच उन स्टार्स को भी अपने All Elite Wrestling में रन के दौरान धोखे का सामना करना पड़ा है। इस आर्टिकल में हम WWE के 3 पूर्व चैंपियन के बारे में बात करेंगे, जिन्हें AEW में अपने सबसे भरोसेमंद साथियों से धोखा मिला है।

3- क्रिश्चियन केज ने अपने दोस्त और पूर्व WWE चैंपियन एडम कोपलैंड को AEW में दिया धोखा

Trending

एडम कोपलैंड ने पिछले साल WrestleDream इवेंट द्वारा AEW डेब्यू किया था। वो WWE में रहते हुए काफी नाम कमाने में सफल हुए और ऐज नाम से काफी सालों तक काम किया। उन्होंने कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। AEW में आने के बाद एडम को उम्मीद थी कि उनका अपने सबसे अच्छे और भरोसेमंद दोस्त क्रिश्चियन केज से रीयूनियन होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

क्रिश्चियन ने एडम के साथ आने से पूरी तरह इंकार कर दिया और इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी देखने को मिली। यह अलग लेवल पर चली गई और इसके बाद दोनों आमने-सामने नज़र आए। दोनों सबसे अच्छे दोस्तों को इस तरह लड़ते हुए देखना खास था। अभी एडम चोटिल होने के कारण एक्शन से दूर हैं लेकिन आने वाले समय में उनकी AEW में वापसी देखने को मिल सकती है।

2- पूर्व WWE डीवाज़ चैंपियन सराया को मिला AEW में रूबी सोहो से धोखा

सराया ने WWE में पेज नाम से काफी सालों तक काम किया और वो काफी लोकप्रिय भी रहीं। वो डीवाज़ चैंपियन बनने में भी सफल हुई थीं। उन्होंने 2022 में AEW में कदम रखा और इसके बाद रूबी सोहो के साथ काफी समय तक काम किया। बाद में दोनों की दोस्ती में दरार आई और इसी बीच बड़ा धोखा भी मिला। 9 फरवरी 2024 को AEW Rampage में एक टैग टीम मैच देखने को मिला।

सराया और रूबी साथ मिलकर काम कर रही थीं और जब पूर्व डीवाज़ चैंपियन ने अपनी साथी को टैग देने की कोशिश की, तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। रूबी द्वारा मिला यह धोखा फैंस के लिए हैरान करने वाला था, वो इसके बाद अपनी साथी हार्ली कैमरन पर हमला करके बैकस्टेज चली गईं। इससे सराया को काफी नुकसान हुआ और उनके विरोधियों की जीत हुई। यह स्टोरीलाइन सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि रूबी कुछ समय बाद प्रेग्नेंसी के कारण ब्रेक पर चली गईं।

1- जॉन मोक्सली ने पूर्व WWE चैंपियन ब्रायन डेनियलसन को दिया धोखा

Expand Tweet

AEW में काफी समय से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब फैक्शन बवाल मचाते हुए दिख रहा था। इस फैक्शन में ब्रायन डेनियलसन, जॉन मोक्सली, क्लॉडियो कास्टगनोली और व्हीलर यूटा मौजूद थे। पूर्व WWE चैंपियन ब्रायन को हाल में बहुत बड़ा धोखा मिला। आपको बता दें कि डेनियलसन अभी AEW में भी चैंपियन है। उनके पास वर्ल्ड टाइटल है, जो उन्होंने All In में जीता था।

All Out 2024 में उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया। इसके बाद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और पैक ने आकर क्रिश्चियन केज के कैश-इन करने के प्लान को असफल किया। जॉन और अन्य साथियों ने डेनियलसन के साथ सेलिब्रेट किया। इसी बीच यूटा को छोड़कर पूरे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने डेनियलसन को धोखा दे दिया। यहां जॉन ने पॉलीथिन द्वारा ब्रायन को चोक भी किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह AEW इतिहास का सबसे शॉकिंग और बड़ा धोखा रहा।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback