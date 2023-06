WWE इतिहास के आखिरी 3 सफल Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन

Money in the Bank: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) है। इस शो के लिए फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस इवेंट में कुछ चैंपियनशिप और नॉन टाइटल मुकाबलों के अलावा Money in the Bank ब्रीफकेस के लिए लैडर मैच का आयोजन भी देखने को मिलता है।

पिछले कुछ सालों में कई सारे बड़े रेसलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया है। इसी बीच कुछ रेसलर्स इसे कैश-इन करने में असफल रहे और कुछ इस ब्रीफकेस के कारण चैंपियन बन पाए। इस आर्टिकल में हम आखिरी 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक कैश-इन किया है।

1- WWE Money in the Bank ब्रीफकेस को आखिरी बार Big E ने सफलतापूर्वक कैश-इन किया था

बिग ई को 2021 में WWE ने जबरदस्त पुश दिया। दरअसल, उन्हें न्यू डे ग्रुप से अलग कर दिया गया था और फिर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। बाद में बिग ई ने Money in the Bank 2021 का लैडर मैच जीता और यहां से उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई।

बिग ई ने 57 दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखा। 13 सितंबर 2021 को Raw में बॉबी लैश्ले ने रैंडी ऑर्टन को हराकर WWE चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था। इसके बाद बिग ई ने आकर अपना Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन किया और जीत दर्ज करके चैंपियनशिप जीती।

2- द मिज़

द मिज़ का Money in the Bank ब्रीफकेस पर कब्जा करना शॉकिंग चीज़ थी। आपको बता दें कि 2020 में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुए लैडर मैच में ओटिस को जीत मिली थी। लग रहा था कि उन्हें बड़ा पुश मिलेगा लेकिन द मिज़ के खिलाफ Hell in a Cell 2020 इवेंट में ओटिस अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवा बैठे।

द मिज़ नए मिस्टर Money in the Bank बने और 119 दिनों तक ब्रीफकेस को अपने पास रखा। Elimination Chamber 2021 में ड्रू मैकइंटायर ने तगड़े मैच में अपनी WWE चैंपियनशिप रिटेन की। इसके बाद बॉबी लैश्ले ने आकर स्कॉटिश स्टार पर हमला किया। इसका फायदा मिज़ ने उठाया और Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करते हुए नए WWE चैंपियन बन गए।

1- ब्रॉक लैसनर

Money in the Bank 2019 इवेंट सही मायने में काफी ज्यादा शॉकिंग रहा। इस मैच के अंतिम समय में ब्रॉक लैसनर ने एंट्री की और जीत दर्ज की। उनके ब्रीफकेस जीतने की उम्मीद ज्यादा फैंस को नहीं थी। उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को 56 दिनों तक अपने पास रखा और इसी बीच लैसनर के कैरेक्टर में भी थोड़ा चेंज हुआ।

Extreme Rules 2019 में सैथ रॉलिंस और बैकी लिंच ने बैरन कॉर्बिन और लेसी एवंस को मिक्स्ड टैग टीम मैच में हराकर अपनी-अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी। बाद में ब्रॉक लैसनर ने आकर अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया। उन्होंने इसी के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हासिल किया। द बीस्ट ने सैथ की हालत खराब की और सिर्फ 17 सेकंड्स में जीत दर्ज करके सफलतापूर्वक नए यूनिवर्सल चैंपियन बन गए।

