3 धमाकेदार मैच जो WWE को Money in the Bank के लिए जरूर बुक करने चाहिए

Money in the Bank: WWE Night of Champions के बाद अब मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) की तैयारियां शुरू हो चली हैं। MITB लैडर मैचों के लिए प्रतिभागी सामने आने लगे हैं और कई स्टोरीलाइंस को ऐसा एंगल दिया जाने लगा है, जिन्हें Money in the Bank 2023 में मैच का रूप दिया जा सकता है।

चूंकि हाल ही में Draft 2023 हुआ था, इसलिए आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि किन सुपरस्टार्स को Raw और SmackDown में बड़ा पुश दिया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 3 धमाकेदार मैचों के बारे में, जिन्हें WWE को Money in the Bank 2023 के लिए जरूर बुक करना चाहिए।

#)Roman Reigns vs Jimmy Uso - अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच Money in the Bank में होना चाहिए

WWE WrestleMania 39 में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के खिलाफ द उसोज़ अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स हार गए थे। उसके बाद रोमन रेंस का अपने भाइयों के प्रति बर्ताव बदलने लगा था और खासतौर पर उन्होंने जिमी उसो को निशाना बनाते हुए कई बार हजारों फैंस के सामने बेइज्जत किया।

इस कारण Night of Champions 2023 में जिमी उसो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए, इसलिए उन्होंने ट्राइबल चीफ को 2 बार सुपरकिक लगाकर सबको चौंका दिया था। अब जाहिर तौर पर रोमन रेंस, जिमी को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे।

मगर जिमी का सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो दोबारा ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करेंगे। इस वजह से WWE को Money in the Bank 2023 में रोमन रेंस vs जिमी उसो मैच को बुक जरूर करना चाहिए क्योंकि फैंस भी इस मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित हैं।

#)बैकी लिंच vs ज़ोई स्टार्क

बैकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेटस की दुश्मनी तब शुरू हुई थी, जब WrestleMania 39 के बाद एक Raw एपिसोड में स्ट्रेटस ने बैकी पर अटैक कर हील टर्न लिया था। Night of Champions 2023 में पहली बार उनका आमना-सामना हुआ, जहां ज़ोई स्टार्क ने हॉल ऑफ फेमर की मदद करते हुए उन्हें बैकी के खिलाफ जीत दर्ज करने में मदद की थी।

वहीं हालिया Raw एपिसोड में ट्रिश स्ट्रेटस और बैकी लिंच का सैगमेंट हुआ, जिसमें एक बार फिर स्टार्क ने बेबीफेस सुपरस्टार पर अटैक कर दिया था। आपको याद दिला दें कि रेड ब्रांड के एपिसोड में स्टार्क ने बैकी पर अटैक का कारण बताते हुए कहा था कि ऐसा उन्होंने बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किया था। ऐसा कहकर उन्होंने बैकी के खिलाफ मैच के संकेत भी दिए, जिसमें उन्हें रिंगसाइड पर संभव ही ट्रिश स्ट्रेटस का साथ मिल रहा होगा।

#)सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर - WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप

asuka_charlotte @imthegoat013



#WWE Seth Rollins vs Finn Balor at MITB, make it happen!!! #WWE Raw Seth Rollins vs Finn Balor at MITB, make it happen!!!#WWE #WWERaw https://t.co/ZRwBOPwngF

Night of Champions 2023 में हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में एजे स्टाइल्स को हराकर सैथ रॉलिंस नए चैंपियन बने थे। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि उनका पहला चैलेंजर किसे बनाए जाएगा। इस सवाल का जवाब फैंस को हालिया Raw एपिसोड में मिला था।

Raw की शुरुआत सैथ रॉलिंस ने की थी, जहां उनके सैगमेंट में पहले एजे स्टाइल्स ने एंट्री लेकर चैंपियन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वहीं द जजमेंट डे का दखल इस ओर संकेत दे रहा था कि इस टीम का कोई एक मेंबर, रॉलिंस का अगला चैलेंजर बन सकता है।

एक तरफ डॉमिनिक मिस्टीरियो को Money in the Bank लैडर मैच से जोड़ा जा रहा है, वहीं डेमियन प्रीस्ट को उतना अच्छा मोमेंटम प्राप्त नहीं है जिससे उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल चैलेंजर बनाया जा सके। ऐसी स्थिति में फिन बैलर, रॉलिंस के लिए सबसे बेहतर चैलेंजर दिखाई दे रहे हैं और ये मैच बहुत आइकॉनिक साबित हो सकता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes