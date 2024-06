WWE इतिहास के 3 धमाकेदार Money in the Bank कैश-इन जो सबसे ज्यादा यादगार साबित हुए

Memorable Money in the Bank Cashin: WWE ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) को प्रीमियम लाइव इवेंट का दर्जा साल 2010 में दिया था, लेकिन Money in the Bank लैडर मैचों की शुरुआत साल 2005 में ही हो गई थी। इस लैडर मैच में ब्रीफ़केस जीतने वाला रेसलर अगले एक साल तक किसी भी चैंपियन पर कैश-इन कर सकता है।

आमतौर पर किसी रेसलर द्वारा कैश-इन के मोमेंट को सरप्राइज़ एलीमेंट के रूप में बिल्ड किया जाता है, इसलिए ये लम्हे बहुत यादगार साबित होते आए हैं। इस साल WrestleMania XL में डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकइंटायर पर धमाकेदार तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैशइन करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए Money in the Bank के इतिहास के 3 सबसे आइकॉनिक कैश-इन पर डालते हैं एक नज़र।

#)Seth Rollins ने WWE WrestleMania 31 में किया था Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन

WrestleMania 31 के बिल्ड-अप के समय रोमन रेंस को बड़े बेबीफेस के रूप में दिखाया गया, वहीं उनकी दुश्मनी WWE इतिहास के सबसे आइकॉनिक हील सुपरस्टार्स में से एक, ब्रॉक लैसनर से शुरू हुई। मेनिया में उनका धमाकेदार मैच हुआ, जिसमें खूनी संघर्ष भी देखा गया था। द बीस्ट ने रोमन की पीट-पीटकर बुरी हालत करते हुए उन्हें अधमरी हालत में ला खड़ा किया था, लेकिन कुछ समय बाद रोमन ने जबरदस्त अंदाज में वापसी की।

इस बीच रॉलिंस के म्यूजिक को सुनकर क्राउड चौंक उठा था, जिन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन किया। लैसनर, रॉलिंस को एफ-5 लगाने वाले थे लेकिन तभी रोमन रेंस ने आकर द बीस्ट को एफ-5 लगा दिया। दूसरी ओर मौके का फायदा उठाकर रॉलिंस ने द शील्ड में अपने पार्टनर रहे, रोमन पर कर्ब स्टॉम्प लगाकर पिन के जरिए जीत हासिल की और वर्ल्ड चैंपियन बनने की उपलब्धि भी प्राप्त की थी। इस कैशइन आज भी याद किया जाता है और इससे ज्यादा आईकॉनिक कुछ और नहीं हो सकता।

#) WWE New Year's Revolution में ऐज ने रचा था इतिहास

जॉन सीना, WrestleMania 21 में WWE चैंपियन बने थे जिसके बाद उनका ये टाइटल रन 280 दिनों तक जारी रहा। आपको याद दिला दें कि New Year's Revolution 2006 में हुए एलिमिनेशन चैंबर मैच में 5 अन्य रेसलर्स को हराकर जॉन ने अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को सफलतापूर्वक डिफेंड किया था, मगर जल्द ही उनकी किस्मत बदलने वाली थी।

मैच के बाद विंस मैकमैहन बाहर आए और कहा कि ऐज अपने Money in the Bank ब्रीफ़केस को कैश-इन कर रहे हैं। चूंकि ये पहला मौका था जब कोई रेसलर कैश-इन कर रहा था, इसलिए ये लम्हा फैंस के लिए बेहद अनोखा रहा। शायद लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि रिंग में क्या होने वाला है, लेकिन जब खून से लथपथ जॉन सीना को स्पीयर लगाने के बाद ऐज ने उन्हें पिन किया तो क्राउड चौंक उठा था।

#) WWE WrestleMania के बाद वाले Raw को डॉल्फ जिगलर ने बनाया यादगार

डॉल्फ जिगलर समय-समय पर एक बेबीफेस के रूप में नज़र आते रहे हैं और उन्होंने अपना अधिकांश करियर मिड-कार्ड डिविजन में रहते हुए गुजारा है। उन्होंने साल 2012 में Money in the Bank ब्रीफ़केस पर कब्जा जमाया था। उन्होंने अप्रैल 2013 में WrestleMania के बाद हुए Raw एपिसोड में कैश-इन किया था।

उस Raw एपिसोड में तत्कालीन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अल्बर्टो डेल रियो ने हैंडीकैप मैच में जैक स्वैगर और ज़ेब कोल्टर को मात दी थी, लेकिन मैच में उनका पैर चोटिल हो गया था। इसी बात का फायदा उठाकर डॉल्फ जिगलर ने कैश-इन करने का फैसला लिया और डेल रियो जैसे बड़े हील सुपरस्टार को हारता देख फैंस बहुत खुश हुए थे।