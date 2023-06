3 बड़ी गलतियां जो WWE Money in the Bank 2023 में करने से बचना चाहिए 

Money in the Bank: WWE का अगला इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) काफी नजदीक आ चुका है। Money in the Bank 2023 के आयोजन में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। बता दें, इस इवेंट का आयोजन लंदन के O2 एरीना में 1 जुलाई (भारत में 2 जुलाई) को होने जा रहा है।

इस साल Money in the Bank इवेंट का मैच कार्ड काफी शानदार लग रहा है। इस वजह से एक धमाकेदार शो की उम्मीद की जा रही है। यही कारण है कि गलतियां करके इस शो को खराब करने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस आर्टिकल में हम 3 ऐसी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Money in the Bank 2023 में करने से बचना चाहिए।

3- WWE सुपरस्टार बैकी लिंच को Money in the Bank विजेता बनाना

बैकी लिंच इस साल विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस मुकाबले के बिल्ड-अप के दौरान बैकी लिंच को विमेंस MITB विजेता बनने के मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया जा रहा है। यही कारण है कि बैकी लिंच के यह मैच जीतने की संभावना काफी बढ़ चुकी है।

हालांकि, बैकी लिंच पहले ही WWE में बहुत बड़ी स्टार हैं, इसलिए उन्हें MITB ब्रीफकेस जीतने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। बैकी लिंच की जगह ज़ोई स्टार्क, इयो स्काई जैसे किसी सुपरस्टार को इस साल विमेंस Money in the Bank विजेता बनाना सही रहेगा। हालांकि, यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि WWE किसे इस साल का विमेंस MITB विजेता बनाने वाली है।

2- WWE Money in the Bank में एक भी सुपरस्टार की वापसी नहीं कराना

CrispyWrestling @CrispyWrestle Per PWInsider: There are many in WWE that believe Drew McIntyre will be back in the mix by the UK Tour coming up and Money In The Bank Per PWInsider: There are many in WWE that believe Drew McIntyre will be back in the mix by the UK Tour coming up and Money In The Bank https://t.co/3Zw4PNdje7

कई सुपरस्टार्स लंबे समय से WWE टीवी पर नज़र नहीं आए हैं। इनमें से कुछ सुपरस्टार्स की वापसी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चूंकि, Money in the Bank बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसलिए इस इवेंट में इनमें से कुछ सुपरस्टार्स की वापसी कराना शानदार साबित हो सकता है।

देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉक लैसनर जैसे सुपरस्टार्स का Money in the Bank 2023 के जरिए वापसी कराने का मतलब भी बनता है। चूंकि, MITB इवेंट ड्रू मैकइंटायर के देश यूके में होना है, इसलिए उनकी वापसी के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। वहीं, ब्रॉक लैसनर को इस इवेंट में वापसी करते हुए कोडी रोड्स के साथ दुश्मनी आगे बढ़ानी चाहिए।

1- WWE Money in the Bank 2023 में द ब्लडलाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच का साधारण अंत

Money in the Bank 2023 में रोमन रेंस & सोलो सिकोआ vs द उसोज़ का द ब्लडलाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि यह जबरदस्त मैच हो सकता है और इस मुकाबले में कमाल की स्टोरीटेलिंग देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो इस मुकाबले में दोनों ही टीमें हारना डिजर्व नहीं करती है।

यही कारण है कि WWE मैच का अंत इस तरह बुक कर सकती है जिससे दोनों टीम्स को नुकसान नहीं हो। इस वजह से मैच का साधारण अंत होने का भी खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि WWE को इस मुकाबले का अंत बुक करने को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।

