WWE King and Queen of the Ring 2024: 3 कारणों से Cody Rhodes की बादशाहत का अंत Logan Paul करने में कामयाब नहीं हुए

Reasons why Logan Paul lost Against Cody Rhodes: WWE सुपरस्टार लोगन पॉल (Logan Paul) ने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को कोडी रोड्स (Cody Rhodes) से जीतने का प्रयास किया लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुए। यह तब है जबकि उन्होंने मैच में चीटिंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह हो सकती है जिसके कारण इतने प्रयासों के बावजूद लोगन अपने विरोधी से टाइटल नहीं जीत पाए। इस आर्टिकल में हम आपको उन तीन कारणों के बारे में बताने वाले हैं जिनके आधार पर लोगन को King and Queen of the Ring में अपने मैच में जीत नहीं मिली है।

#3 कोडी रोड्स से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जीतने के लिए लोगन पॉल सही सुपरस्टार नहीं थे

लोगन पॉल WWE के बड़े सुपरस्टार हैं। वह पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हैं और इसके साथ ही उन्होंने इस टाइटल को जीतने के बाद बेहद कम मुकाबले लड़े हैं, वह पार्ट टाइम ही टीवी पर नजर आते हैं। ऐसे में वह अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के लिए एक सही सुपरस्टार नहीं थे और इसलिए ही वह कोडी रोड्स को हराने में असफल रहे हैं।

कोडी रोड्स ने WrestleMania XL में इसे एक पार्ट टाइम सुपरस्टार से जीता था। ऐसे में अगर इसको फिर से कोई पार्ट टाइम रेसलर जीत जाता तो यह सही नहीं होता। लोगन पॉल से फैंस इस बात के लिए पहले से नाराज हैं कि अपने 200 दिनों से लंबी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रन में उन्होंने इस टाइटल को सिर्फ दो बार ही डिफेंड किया है। इसी वजह से एक और चैंपियनशिप के लिए ठीक नहीं थे।

#2) WWE King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स की जीत से दोनों को फायदा हुआ है

कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को WrestleMania XL में खत्म किया था। वह वहां अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने थे। वह कंपनी के सबसे बड़े चैंपियन रोमन रेंस को हराकर आए हैं तो ऐसे में उन्हें खुद को साबित करने के लिए बड़े और बेहतर विरोधियों की जरूरत है। अगर रोड्स हार जाते तो ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं था।

लोगन पॉल को अपने नाम को बनाने के लिए और अद्भुत मैच चाहिए। इस मुकाबले से वह खुद को साबित कर पाए। उनकी मूव्स ने बताया कि वह अच्छा कर रहे हैं। लोगन के हारने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनके प्रदर्शन की तारीफ ही हो रही है। यह ऐसी चीज है जिसकी जरूरत ज्यादा है। इस मैच ने दोनों ही सुपरस्टार्स की अपनी तरह से मदद की है। इसी वजह से लोगन पॉल कोडी रोड्स को हराने में असफल रहे और दोनों को फायदा ही हुआ।

#1 कोडी रोड्स के पास WWE में विरोधियों की कमी नहीं है

अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के लिए लोगन पॉल दूसरे विरोधी थे। इससे पहले उन्होंने अपना टाइटल एजे स्टाइल्स के खिलाफ डिफेंड किया था और वह उसमें विजयी रहे थे। लोगन के साथ मुकाबला कोडी के स्टाइल्स के साथ मुकाबले की अगली कड़ी माना जा सकता है। उनके पास विरोधियों की कोई कमी नहीं है।

एलए नाइट, केविन ओवेंस, बॉबी लैश्ले और रैंडी ऑर्टन जैसे कई नाम हैं जिनके खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करके रोड्स खुद के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से कोडी रोड्स अभी अपना टाइटल नहीं हारे हैं। वैसे भी लोगन पॉल के पास आने वाले समय में मौका होगा कि वह भी इस हार का बदला ले सकें और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन जाएं।