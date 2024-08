3 कारण क्यों अब जिमी उसो के WWE में वापसी करके रोमन रेंस का साथ देने का सही समय है

Reasons Now Right Time For Jimmy Uso To Return And Help Roman Reigns: WWE में जिमी उसो (Jimmy Uso) के रोमन रेंस (Roman Reigns) के साथ वापसी होने की अफवाहें सामने आईं थी। हालांकि, रोमन ने SummerSlam 2024 के जरिए अकेले ही वापसी की। बता दें, जिमी WrestleMania XL के बाद हुए SmackDown के एपिसोड में आखिरी बार टीवी पर नज़र आए थे।

ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड में उनपर खतरनाक हमला करके उन्हें ब्लडलाइन से बाहर किया गया था। यह कहना मुश्किल है कि कंपनी ने अभी तक पूर्व टैग टीम चैंपियन की टीवी पर वापसी क्यों नहीं कराई है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बड़े कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों अब जिमी उसो के WWE में वापसी करके रोमन रेंस का साथ देने का सही समय है।

3- रोमन रेंस WWE में जेकब फाटू के होते हुए ब्लडलाइन को अकेले टक्कर नहीं दे पाएंगे

रोमन रेंस ने SmackDown के आखिरी एपिसोड में अकेले ही ब्लडलाइन की हालत खराब कर दी थी। हालांकि, इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में जेकब फाटू की वापसी के बाद चीज़ें पूरी तरह बदल गईं। जेकब अकेले ही ब्रॉल में रोमन पर भारी पड़े और उन्होंने अंत में ब्लडलाइन के साथ मिलकर दिग्गज को कमेंट्री टेबल पर ट्रिपल पावरबॉम्ब दे दिया।

देखा जाए तो फाटू WWE में रेंस के टक्कर के सुपरस्टार हैं और उनके रहते हुए असली ट्राइबल चीफ नई ब्लडलाइन को कभी डॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि जिमी उसो को रोमन रेंस की मदद करने के लिए वापसी कर लेनी चाहिए। देखा जाए तो जिमी के रूप में बैकअप रहने की वजह से रोमन ब्लडलाइन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे।

2- WWE फैंस जिमी उसो की वापसी की मांग करने लगे हैं

फैंस इस बात को लेकर उत्सुक है कि कब जिमी उसो WWE में वापसी करके रोमन रेंस को जॉइन करने वाले हैं। कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो कि जिमी की अभी तक वापसी नहीं होने की वजह से निराश हैं और वो उनकी वापसी की मांग करने लगे हैं। इस वजह से अब उनका टीवी से दूर रहना सही नहीं है।

उम्मीद है कि कंपनी फैंस की मांग पूरी करते हुए जिमी उसो की जल्द-से-जल्द वापसी कराएगी। देखा जाए तो जिमी को अपने छोटे भाई सोलो सिकोआ द्वारा दिए धोखा का बदला लेना है। यही कारण है कि उन्हें इतने लंबे समय तक ब्रेक पर रखने का मतलब नहीं बनता है।

1- रोमन रेंस के पास जिमी उसो के साथ मिलकर WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीतने का मौका होगा

रोमन रेंस ने SummerSlam में वापसी करके सोलो सिकोआ के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया था। हालांकि, ब्लडलाइन के जेकब फाटू और टामा टोंगा के पास अभी भी टैग टीम चैंपियनशिप मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि ब्लू ब्रांड में मौजूद शायद ही कोई टीम इस टाइटल रन का अंत कर पाएगी।

अगर जिमी उसो वापसी करते हैं तो उनके पास रोमन रेंस के साथ टीम के रूप में काम करने का मौका होगा। देखा जाए तो रोमन और जिमी का टीम बनाना जेकब फाटू और टामा टोंगा के लिए खतरे की घंटी होगी। इस बात की काफी संभावना है कि रेंस और उसो टीम बनाने की स्थिति में जेकब और टामा से टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हुए ब्लडलाइन को झटका दे सकते हैं।

