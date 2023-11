3 कारण क्यों WWE Survivor Series 2023 में Raw vs SmackDown एलिमिनेशन मैच जरूर होना चाहिए

Survivor Series 2023: WWE सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series 2023) कंपनी का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है। इस शो के लिए काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है। अभी तक इस इवेंट के लिए तीन मैचों का ऐलान हो गया है, जिसमें वॉरगेम्स (WarGames) मैच भी शामिल है।

कुछ सालों से Raw vs SmackDown की थीम देखने को मिल रही थी। पिछले साल इस चीज़ में बदलाव किया गया। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि स्टोरीलाइंस के अनुसार ही मैचों को बुक किया जाने वाला है। इन सभी चीज़ों के बावजूद शो में ब्रांड vs ब्रांड का एक मैच तो जरूर होना चाहिए। इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों Survivor Series 2023 में Raw vs SmackDown मैच जरूर होना चाहिए।

3- WWE Survivor Series 2023 से पहले Adam Pearce vs Nick Aldis स्टोरीलाइन की शुरुआत हो चुकी है

Expand Tweet

Raw जनरल मैनेजर एडम पीयर्स और SmackDown जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने हाल ही में अपना कार्यकाल शुरू किया है। दोनों के बीच कुछ बैकस्टेज सैगमेंट्स देखने को मिले हैं और उन्होंने यहां एक-दूसरे पर निशाना साधा है। साफ तौर दोनों के बीच स्टोरीलाइन की शुरुआत हो गई है।

एडम पीयर्स और निक एल्डिस के बीच शायद ही मैच होगा। ऐसे में वो अपनी जनरल मैनेजर की ताकत का उपयोग करके अपने-अपने ब्रांड की एक-एक टीम बना सकते हैं। इसी के चलते Raw vs SmackDown का एक ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मैच देखने को मिल सकता है। एडम और निक के बीच शुरू हुई स्टोरीलाइन का WWE को जरूर ही फायदा उठाना चाहिए।

2- ब्रांड इन्वेजन के चलते WWE के साप्ताहिक शोज़ रोचक बनते हैं

Raw और SmackDown के बीच 2016 से 2021 तक हर साल Survivor Series में मैच देखने को मिले। दोनों शोज़ के बीच स्टोरीलाइन के दौरान कई बार Raw के स्टार्स ने SmackDown को इन्वेड कर दिया और कई बार ब्लू ब्रांड के रेसलर्स विरोधी शो को हाईजैक करते हुए नज़र आए। अमूमन यह चीज़ फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई है। कई लोग इस तरह के एंगल की तारीफ करते हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन रेंस ब्रेक पर जाने वाले हैं। इसके अलावा हॉलीवुड में चल रही स्ट्राइक खत्म होने के कारण सीना भी एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। WWE को अपने साप्ताहिक शोज़ को खास बनाने के मामले में संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे में Survivor Series 2023 में अगर Raw और SmackDown के बीच एलिमिनेशन मैच बुक किया जाता है, तो इन्वेजन के एंगल द्वारा एपिसोड्स की रेटिंग बढ़ाई जा सकती है।

1- WWE द्वारा Raw vs SmackDown मैच पिछले साल नहीं हुआ था

Expand Tweet

WWE ने Survivor Series 2022 को WarGames की थीम पर बुक किया था। इसी कारण शो में दो WarGames मैच देखने को मिले थे। कंपनी ने Raw vs SmackDown थीम को बंद कर दिया था लेकिन अब WWE कुछ अलग कर सकता है। WarGames मैच और एलिमिनेशन मैच दोनों बुक करके WWE अपने शो को ज्यादा रोचक बना सकता है।

Raw और SmackDown के बीच एक टैग टीम एलिमिनेशन मैच देखने को मिल सकता है। इसके अलावा WWE अपनी मौजूदा स्टोरीलाइंस के अनुसार भी इवेंट में मैच बुक कर सकता है। WWE ने पिछले साल ब्रांड vs ब्रांड मैच तय नहीं किया था और इसी वजह से Survivor Series 2023 में यह मुकाबला जरूर होना चाहिए।