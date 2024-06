3 कारण क्यों Solo Sikoa को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन Cody Rhodes का अगला चैलेंजर होना चाहिए

Reasons Solo Sikoa Should Cody Rhodes Next Challenger: कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने Clash at the Castle में एजे स्टाइल्स (AJ Styles) के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक डिफेंड किया था। इसके बाद सोलो सिकोआ और उनकी ब्लडलाइन ने चैंपियन पर अटैक किया था।

इसके बाद यह कयास लगने लगे कि सोलो सिकोआ को ही रोड्स का अगला विरोधी होना चाहिए। इस आर्टिकल में हम आपको वह 3 कारण बताने वाले हैं कि आखिरकार क्यों सोलो सिकोआ को ही अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स का अगला विरोधी होना चाहिए।

#3 सोलो सिकोआ, कोडी रोड्स से लड़कर WWE सुपरस्टार रोमन रेंस का बदला ले सकेंगे

Expand Tweet

Trending

रोमन रेंस WrestleMania XL में अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कोडी रोड्स के हाथों हार गए थे। वह तब से ही रिंग से दूर हैं, जबकि सोलो सिकोआ ने उनकी गैरमौजूदगी में द ब्लडलाइन की कमान संभाल रखी है। सोलो Clash at the Castle में कोडी के मैच के बाद नजर आए थे, उन्होंने तथा ब्लडलाइन ने रोड्स पर हमला किया था।

यह एक तरह से रोमन की हार का बदला लेना है। जब इन दोनों के बीच में एक मैच होगा, तो उस दौरान सोलो अपने लीडर की हार का बदला ले सकेंगे। वह मैच जीतें या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका मकसद तो रोमन की हार का बदला लेना है। वैसे इस स्टोरी के दौरान उनके पास रोड्स पर हमला करने का मौका होगा, जो एक अच्छी बात है।

#2 सोलो सिकोआ को WWE के मेन रोस्टर में पहली चैंपियनशिप जीत मिल सकती है

Expand Tweet

अगर आपने ध्यान दिया हो तो सोलो सिकोआ जब Clash at the Castle में बाहर आए, तो वह ताली बजा रहे थे। यह एक तरह से चैंपियन को सम्मान देना है। यहां यह बताना जरूरी है कि सोलो ने मेन रोस्टर में कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती है। इसका मतलब कि अगर वह कोडी रोड्स को हरा देते हैं, तो यह उनकी मेन रोस्टर में पहली चैंपियनशिप जीत होगी। यह पल बेहद खास है।

WWE भी चाहेगी कि वह जिस रेसलर को ट्राइबल चीफ बता रही है, उसके पास अपनी ताकत दिखाने के लिए एक टाइटल तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर वह सोलो को चैंपियन बना देती है, तो उससे सिकोआ की ताकत और उनके प्रभाव में फर्क पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोलो इसको खुद ही हासिल कर पाते हैं या इसके लिए उन्हें अन्य साथियों की मदद लेनी पड़ेगी।

#1 कोडी रोड्स के पास WWE SummerSlam से पहले बढ़िया विरोधी होगा

Expand Tweet

कोडी रोड्स Clash at the Castle में अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन कर पाए थे। SummerSlam में अभी कुछ महीनों का समय है और उससे पहले WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank है। इस इवेंट में भी कोडी को अपना टाइटल डिफेंड करना चाहिए और उसके लिए एक बढ़िया विरोधी होना जरूरी है।

सोलो सिकोआ इसके लिए एकदम सही रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में भले ही कोई सीधा मुकाबला ना रहा हो लेकिन रोमन रेंस के साथ चली स्टोरी के चलते दोनों के बीच में पुराना इतिहास है। जब यह दोनों अपना मैच और उससे पहले की स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, तो उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे फैंस को जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलेगा।