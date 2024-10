3 कारण क्यों The Undertaker को WWE WrestleMania 41 में रिटायरमेंट से वापस आ जाना चाहिए

Reasons Why The Undertaker should come out of retirement: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) का नाम रेसलमेनिया (WrestleMania) से जुड़ा हुआ है। उनके नाम 27 मैचों में से 25 में जीत और दो में हार का रिकॉर्ड है। टेकर ने 21 बार लगातार इस प्रीमियम लाइव इवेंट में जीत दर्ज की हुई है लेकिन यह स्ट्रीक WrestleMania 30 में ब्रॉक लैसनर के हाथों टूट गई थी।

टेकर ने WrestleMania 36 के कुछ समय बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी और आखिरी बार इस साल WrestleMania XL में नजर आए थे। अब जब अगले साल के इवेंट को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ रही है तो आइए आपको बताते हैं वह तीन कारण क्यों WrestleMania 41 में WWE दिग्गज द अंडरटेकर को रिटायरमेंट से बाहर आना चाहिए।

#3 The Undertaker कई बार WWE रिंग में वापस आने की बात कर चुके हैं

Expand Tweet

Trending

द अंडरटेकर ने हालिया इंटरव्यू में माना है कि उनके मन में अब भी बार-बार रिंग में वापस आने की भावना आती रहती है। इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तीन दशक तक फैंस का मनोरंजन करने के बाद ऐसी भावना आना लाजमी है। अब चूंकि WrestleMania 41 अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है तो ऐसे में टेकर वहां पर वापस आ सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह उस समय किसी स्टोरीलाइन या मैच का हिस्सा हों, क्योंकि उसकी शुरूआत तो WrestleMania प्रीमियम लाइव इवेंट में ही हो सकती है। इससे टेकर को रिंग में आने, प्रोमो कट करने और शायद मैच लड़ने का भी मौका मिल जाएगा जो काफी जरूरी है।

#2) 2020 में The Undertaker को मिले एंटी-क्लाइमेक्स अंत को सुधारने के लिए WWE ऐसा कर सकती है

2020 वह साल था जब दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था और WrestleMania 36 बिना फैंस के ही हुआ था। इसी इवेंट में टेकर ने एजे स्टाइल्स के खिलाफ एक बोनयार्ड मैच लड़ा और जीता था। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। अब यह उनके बड़े करियर के लिए बेहद दुखद था कि फैंस के चहेते रेसलर का आखिरी मैच फैंस के बिना हुआ और उसके बाद वह रिटायर हो गए। इसको WWE ठीक कर सकती है और WrestleMania 41 का मंच एक मैच के लिए देकर टेकर के करियर को एक सही तरीके से अंत कर सकती है।

#1 मौजूदा WWE स्टार के खिलाफ ड्रीम मैच सेट करने के लिए?

Expand Tweet

द अंडरटेकर मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर के बड़े मुरीद हैं। वह हमेशा ही उनकी तारीफ करते हैं और एक मैच की इच्छा भी जता चुके हैं। अब यह मैच कितना खास है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मौजूदा चैंपियन जो खुद टेकर को अपना आदर्श मानता होगा, उसके मुरीद खुद WWE दिग्गज हैं।

इस तरह के पल हम सबने पहले भी देखे हुए हैं जहां पर दो बड़े रेसलर्स आमने-सामने आए हैं। टेकर के चोकस्लैम का सामना जब गुंथर के चॉप्स से होगा तो उसका अनुभव ही अद्भुत होगा। ऐसे में WWE को यह मौका खोना नहीं चाहिए क्योंकि इससे ना सिर्फ रेसलर्स, बल्कि फैंस और खुद WrestleMania 41 को फायदा मिलेगा।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback