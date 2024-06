3 कारण क्योंं Drew McIntyre को WWE Clash at the Castle 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतनी चाहिए

Drew McIntyre Should Win Clash at the Castle: WWE Clash at the Castle 2024 का आयोजन 15 जून को स्कॉटलैंड में होगा। इस इवेंट में डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) के खिलाफ डिफेंड करेंगे। दोनों के बीच तगड़ा मैच होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

WWE WrestleMania XL में मैकइंटायर ने सैथ रॉलिंस को हराकर इस टाइटल को अपने नाम कर लिया था। लेकिन प्रीस्ट ने बाद Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट उनके ऊपर कैश-इन कर दिया था। सीएम पंक की वजह से ड्रू को टाइटल गंवाना पड़ा था। हालांकि, ड्रू के पास अब स्कॉटलैंड में दोबारा इस टाइटल को जीतने का मौका होगा। इस आर्टिकल में हम उन तीन कारणों के बात करेंगे कि क्यों Clash at the Castle में ड्रू को चैंपियनशिप जीतनी चाहिए।

#3 WWE Clash at the Castle 2022 का बदला

क्या Clash at the Castle 2024 में कमाल दिखा पाएंगे ड्रू मैकइंटायर?

Clash at the Castle 2022 ड्रू मैकइंटायर के लिए अच्छा नहीं रहा था। अपनी होम कंट्री में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। रोमन रेंस ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप उनके खिलाफ डिफेंड की थी। सोलो सिकोआ के डेब्यू के कारण उन्हें हार मिली थी। वैसे फैंस ने उम्मीद की थी कि रेंस को ड्रू हरा देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

वैसे Clash at the Castle 2022 में ड्रू जीत के हकदार थे। वो इस बार अतीत की गलती को सुधार सकते हैं। इस बार वो चैंपियन बनकर फैंस को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। पिछले कुछ सालों से उन्होंने जबरदस्त काम भी किया है। कंपनी को उन्हें इसका ईनाम जरूर देना चाहिए। ड्रू वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतना डिजर्व करते हैं।

#2 अपने आपको WWE में मजबूत हील स्थापित करने के लिए

WWE के साथ हाल ही में ड्रू मैकइंटायर ने एक नई डील साइन की है। हील के रूप में उन्होंने जबरदस्त काम किया और कंपनी ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया। ड्रू को अपने हील कैरेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए कुछ अलग से करना होगा। ये बात तो सभी को पता है कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है।

अपने हील कैरेक्टर को और मजबूत करने के लिए उन्हें Clash at the Castle 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। फैंस ने अभी तक उनके नए कैरेक्टर का मजा लिया है और इस वजह से वो और लोकप्रिय हो गए हैं। अब उन्हें इस टाइटल को जीतकर लंबे समय तक राज करने की सख्त जरूरत है।

#1 WWE दिग्गज सीएम पंक के साथ राइवलरी आगे बढ़ाने के लिए

ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक की चोट पर दावा किया है और हमेशा उनके ऊपर निशाना साधा है। पंक ने इंजर्ड होने के बावजूद मैकइंटायर के साथ अपनी राइवलरी जारी रखी है। ड्रू ने भी WWE टीवी पर उनके साथ अभी तक अच्छा काम किया है। एक बात तो तय है कि दोनों के बीच बहुत जल्द वन-ऑन-वन मुकाबला जरूर होगा।

इस राइवलरी को आगे बढ़ाने के लिए Clash at the Castle 2024 में मैकइंटायर को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जरूर जीतना चाहिए। ड्रू चैंपियन बन गए तो फिर पंक भी WWE टीवी पर लगातार नज़र आएंगे। इसके बाद SummerSlam 2024 में दोनों के बीच धमाकेदार मुकाबला हो सकता है। कंपनी को भी इनकी राइवलरी से काफी फायदा होगा।